Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

Club NXT kon geen punten pakken tegen RWDM, ondanks de aanwezigheid van nieuwe hoofdcoach Jonas De Roeck. De Brugse beloften verloren met 3-1 van RWDM en konden hun numerieke overwicht na een rode kaart niet benutten.

Geen direct effect van De Roeck

Jonas De Roeck stond bij zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach niet langs de zijlijn. Hij tekende pas enkele dagen eerder en had nog nauwelijks met de groep gewerkt. De coaching werd overgelaten aan assistent Wouter Hias, die zijn debuut maakte in het profvoetbal. De Roeck volgde de wedstrijd via oortjes en stond wel als T1 op het wedstrijdblad.

RWDM kwam na 25 minuten op voorsprong via Simbakoli. Tien minuten na rust kreeg diezelfde speler zijn tweede gele kaart, maar Club NXT kon het numerieke voordeel niet uitspelen. “We wilden het te snel en te veel forceren”, stelt Hias aan Gazet van Antwerpen. Robail verdubbelde kort daarna de voorsprong. Van Britsom milderde in de slotfase tot 2-1, maar Robail besliste de wedstrijd met zijn tweede treffer.

Goemaere over omschakeling en controleverlies

Aanvoerder Laurens Goemaere zag ondanks de nederlaag positieve elementen. “Ik vind dat we goed begonnen waren en dat er al meer beweging, drive en energie in onze ploeg zat.” De handsbal die tot de openingsgoal leidde, was volgens hem ongelukkig, maar de reactie van het team was adequaat.

Goemaere wijst op het gebrek aan controle na de rode kaart van RWDM. “In plaats van wat meer controle te houden, gingen we meteen op zoek naar de gelijkmaker.” Daardoor verloor Club NXT grip op het spel en werd het opnieuw verrast in de omschakeling. “Dan weet je dat zij in een zetel zitten, dat zij meer gaan verdedigen en dat wij moeten optornen tegen hun laag blok.”

Toch blijft de aanvoerder hoopvol. “We hebben een eerste stap in de goede richting gezet, maar de coach is er pas en had te weinig tijd om alles te optimaliseren.” De ploeg zal volgens hem de komende weken snel progressie maken en brengen wat er verwacht wordt.