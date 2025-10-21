Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club NXT kon geen punten pakken tegen RWDM, ondanks de aanwezigheid van nieuwe hoofdcoach Jonas De Roeck. De Brugse beloften verloren met 3-1 van RWDM en konden hun numerieke overwicht na een rode kaart niet benutten.

Geen direct effect van De Roeck

Jonas De Roeck stond bij zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach niet langs de zijlijn. Hij tekende pas enkele dagen eerder en had nog nauwelijks met de groep gewerkt. De coaching werd overgelaten aan assistent Wouter Hias, die zijn debuut maakte in het profvoetbal. De Roeck volgde de wedstrijd via oortjes en stond wel als T1 op het wedstrijdblad.

RWDM kwam na 25 minuten op voorsprong via Simbakoli. Tien minuten na rust kreeg diezelfde speler zijn tweede gele kaart, maar Club NXT kon het numerieke voordeel niet uitspelen. “We wilden het te snel en te veel forceren”, stelt Hias aan Gazet van Antwerpen. Robail verdubbelde kort daarna de voorsprong. Van Britsom milderde in de slotfase tot 2-1, maar Robail besliste de wedstrijd met zijn tweede treffer.

Goemaere over omschakeling en controleverlies

Aanvoerder Laurens Goemaere zag ondanks de nederlaag positieve elementen. “Ik vind dat we goed begonnen waren en dat er al meer beweging, drive en energie in onze ploeg zat.” De handsbal die tot de openingsgoal leidde, was volgens hem ongelukkig, maar de reactie van het team was adequaat.

Goemaere wijst op het gebrek aan controle na de rode kaart van RWDM. “In plaats van wat meer controle te houden, gingen we meteen op zoek naar de gelijkmaker.” Daardoor verloor Club NXT grip op het spel en werd het opnieuw verrast in de omschakeling. “Dan weet je dat zij in een zetel zitten, dat zij meer gaan verdedigen en dat wij moeten optornen tegen hun laag blok.”

Toch blijft de aanvoerder hoopvol. “We hebben een eerste stap in de goede richting gezet, maar de coach is er pas en had te weinig tijd om alles te optimaliseren.” De ploeg zal volgens hem de komende weken snel progressie maken en brengen wat er verwacht wordt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
RWDM Brussels
Jonas De Roeck

Meer nieuws

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

15:00
Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

14:40
"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

10:30
5
Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

14:20
1
Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

13:45
"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

13:15
Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

14:02
Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

13:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht De derde helft

Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht

12:20
Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
3
Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

13:01
1
"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

12:41
Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

09:30
25
LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

12:12
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

11:00
1
Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

12:00
Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Opinie

Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen

10:45
1
Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

11:20
3
Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

10:15
'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

10:00
Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

07:20
5
Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

09:15
1
'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

08:40
David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

09:00
1
Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

08:20
10
Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

08:00
Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

07:00
3
Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

07:40
Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

06:30
9
Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

21:40
5
Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

23:30
6
Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

23:00
4
Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

21:00
2
Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

19:40
16
Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

22:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen Bink65 Bink65 over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" Impala Impala over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren Impala Impala over "Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot Real09 Real09 over Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso Shake spier Shake spier over Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging" Bink65 Bink65 over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen Andreas2962 Andreas2962 over Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved