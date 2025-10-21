Dit ga je bij Club Brugge, Anderlecht of Genk niet snel zien: zo ging het eraan toe bij Union na de rammeling

Dit ga je bij Club Brugge, Anderlecht of Genk niet snel zien: zo ging het eraan toe bij Union na de rammeling
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union verloor dinsdag met zware cijfers van Inter (0-4), maar in het Lotto Park bleef het lang na het laatste fluitsignaal één groot feest. Terwijl de spelers aangeslagen afdropen, bleven de supporters zingen en dansen op de tribunes. Een zeldzaam tafereel in het moderne voetbal.

De liefde tussen Union en zijn fans lijkt onvoorwaardelijk. Waar elders frustratie of boegeroep zou volgen, heerste in Brussel trots en dankbaarheid. De supporters beseffen dat hun ploeg op dit niveau nog ervaring mist, maar ook dat ze tegen absolute wereldtop spelen.

Trots overheerst nog altijd

Het was pas de tweede thuiswedstrijd ooit van Union in de Champions League, en dat leverde alweer een uitverkocht Lotto Park op. “Vier jaar geleden zaten we nog in tweede klasse,” klonk het trots in de tribunes. “Nu zingen we tegen Inter.”

Dat contrast zegt alles over de steile opmars van de Brusselaars, die op korte tijd zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in de Belgische top. Ondanks de nederlaag blijft het gevoel van trots overheersen.

De tegenstander van dienst was bovendien niet de minste: Inter, finalist van de Champions League in 2025, kwam met wereldspelers als Dumfries, Calhanoglu en Lautaro Martínez. Union probeerde het met inzet en lef, maar kwam fysiek en technisch tekort tegen het Italiaanse meesterschap.

Zingen voor de ploeg, niet voor de uitslag

Toch werd er na de match niet met de vinger gewezen. In Brugge, Genk of Anderlecht zou zo’n 0-4 mogelijk tot morrende fans geleid hebben, maar bij Union bleef de toon positief. “We zingen voor de ploeg, niet voor de uitslag", vatte een fan het perfect samen.

De nederlaag verandert niets aan het sprookje dat Union schrijft. De club staat nog altijd aan kop in de Jupiler Pro League en blijft het Belgische publiek charmeren met haar nuchtere aanpak, enthousiasme en trouw publiek. Wat er ook gebeurt in Europa: de Unionisten blijven gewoon zingen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Vincent Kompany reageert op vraag over Anderlecht: "No way dat ik dat doe!"

Vincent Kompany reageert op vraag over Anderlecht: "No way dat ik dat doe!"

21:00
Union SG laat kansen liggen en wordt net voor rust uitgeteld: Inter maakte er nog afstraffing van

Union SG laat kansen liggen en wordt net voor rust uitgeteld: Inter maakte er nog afstraffing van

22:50
Club Brugge klaar voor Bayern: Tzolis blikt vooruit op droomduel in München

Club Brugge klaar voor Bayern: Tzolis blikt vooruit op droomduel in München

21:40
Nicky Hayen legt uit welk plan hij klaar heeft voor Kompany en Bayern: "Dan kan je mogelijkheden creëren"

Nicky Hayen legt uit welk plan hij klaar heeft voor Kompany en Bayern: "Dan kan je mogelijkheden creëren"

20:21
1
U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

19:20
Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

Vincent Kompany blikt vooruit op clash met Club Brugge laat zich uit over Nicky Hayen

17:20
Verrassende topschutter op komst? U bent formeel

Verrassende topschutter op komst? U bent formeel

20:40
1
Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

Kan Club Brugge stunten tegen Bayern München? Gert Verheyen velt zijn oordeel

16:00
3
Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München Analyse

Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München

15:15
Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

14:20
2
Slachtpartij in de Champions League: Barça vernedert Olympiakos, Fermin Lopez met hattrick

Slachtpartij in de Champions League: Barça vernedert Olympiakos, Fermin Lopez met hattrick

22:30
3
Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

14:02
2
Zware uithaal van Thibaut Courtois heeft geholpen: La Liga neemt plots grote beslissing

Zware uithaal van Thibaut Courtois heeft geholpen: La Liga neemt plots grote beslissing

23:00
4
Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
4
Matz Sels kent zijn nieuwe trainer: een bekend gezicht uit de Premier League trekt naar Nottingham Forest

Matz Sels kent zijn nieuwe trainer: een bekend gezicht uit de Premier League trekt naar Nottingham Forest

22:00
1
Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

13:30
LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

12:12
Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie" Factcheck

Gedoe rond Nathan De Cat: "Vorige generatie op WK U17 was ook geen Gouden Generatie"

18:40
Sébastien Pocognoli komt met goed nieuws bij AS Monaco

Sébastien Pocognoli komt met goed nieuws bij AS Monaco

21:21
WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

WK U17 heeft gevolgen voor Belgisch voetbal: Genk overweegt wedstrijd uit te stellen

16:32
6
Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

Jorthy Mokio zal zijn eisen moeten herzien om bij Ajax te blijven

19:40
Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

Analist heeft twee heel belangrijke vragen voor Wouter Vrancken en STVV

19:15
Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker"

20:00
2
Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

11:20
18
Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

Ivan Leko zegt sorry aan de fans na blamage bij Zulte Waregem

18:30
1
Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

13:45
De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus

19:00
5
Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

Daar is hij weer: eindelijk nieuws over Loïc Lapoussin bij Sint-Truiden

18:00
1
Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Patro Eisden komt met explosief statement: Seraing-spelers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

18:20
1
David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

09:00
1
Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

13:01
1
OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

OFFICIEEL: KAA Gent verrast met de komst van 18-jarig talent

17:00
Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

Napoli-coach Antonio Conte is duidelijk over Noa Lang: "Hij kan goed zingen en dansen, maar..."

15:30
"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

"Het is manipulatie": Thibaut Courtois haalt keihard uit naar de voorzitter van La Liga

17:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

14:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Zware uithaal van Thibaut Courtois heeft geholpen: La Liga neemt plots grote beslissing Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Matz Sels kent zijn nieuwe trainer: een bekend gezicht uit de Premier League trekt naar Nottingham Forest Venom#13 Venom#13 over Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso Venom#13 Venom#13 over Slachtpartij in de Champions League: Barça vernedert Olympiakos, Fermin Lopez met hattrick EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Union SG - Inter Milaan: 0-4 J K J K over Op weg naar een WK op 4000 meter hoogte? "We gaan het doen, dat is zeker" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over De toekomst is daar: 16-jarig Belgisch talent traint al mee met het eerste elftal van Juventus FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Verrassende topschutter op komst? U bent formeel King of Highbury King of Highbury over Arsenal - Atlético Madrid: 4-0 Andreas2962 Andreas2962 over Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved