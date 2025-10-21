Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Club Brugge neemt het woensdag op tegen Bayern München in de Champions League en dus komt de jeugd ook uit in de Youth League. Het maakt alleen maar duidelijk dat er een enorme talentenpool voorhanden is bij blauw-zwart.

Club Brugge heeft de voorbije jaren heel wat jonge talenten weten op te leiden die ondertussen bij grote topclubs in Europa zitten. En de komende jaren lijkt dat alleen maar te gaan toenemen. Maar ook de coaches doen het goed.

Club NXT is zo’n beetje een talentenpoel geworden waaruit heel wat toppers al zijn gekomen. Ook in de huidige A-kern van blauw-zwart ziten er met onder meer Sabbe, Vermant en Seys heel wat toppers die uit Club NXT komen.

Nicky Hayen niet de eerste en ook niet de laatste coach die van Club NXT komt

Het voorbeeld van Maxim De Cuyper is ondertussen ook bekend, maar ook onder de coaches is er al veel talent via Club NXT de revue gepasseerd. Nicky Hayen was er coach in 2022 en is ondertussen doorgegroeid naar Club Brugge.

Maar hij is lang niet de eerste … en ook niet de laatste. Sven Vermant was in 2010 coach bij de beloften van Club Brugge, een jaartje later deed ook Philippe Clement er ervaring op. Vermant (vader van Romeo) zit ondertussen bij de nationale U19, Clement deed al ervaring op bij Monaco en Rangers onder meer.

Clement, De Mil, Veldman, …: voorbeelden genoeg

De volgende periode van coaches van Club NXT leverde ook al heel wat op. Rik De Mil zit ondertussen bij Charleroi, Maarten Martens was er toen assistent en zit nu bij AZ Alkmaar en ook Carl Hoefkens was toen assistent en nu actief bij NAC Breda.

In 2023 was Hayk Milkon de coach van Club NXT. Later werd hij assistent van Nicky Hayen en in 2025 maakte hij de transfer naar FCV Dender EH voor een avontuur als T1. En Robin Veldman zit een jaar na de start van zijn episode bij Club NXT nu bij Heerenveen.

Goed nieuws voor Tim Wolf, die begin dit seizoen even de kans kreeg bij Club NXT? Dat zal nog moeten blijken. Hij was ook al jeugdcoach en assistent-trainer bij PSV Eindhoven, maar zag na drie maanden al een einde komen aan zijn verbintenis bij blauw-zwart.