Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Niet enkel spelers (én goed nieuws voor De Roeck?): al deze coaches zijn uit Club NXT doorgegroeid

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge neemt het woensdag op tegen Bayern München in de Champions League en dus komt de jeugd ook uit in de Youth League. Het maakt alleen maar duidelijk dat er een enorme talentenpool voorhanden is bij blauw-zwart.

Club Brugge heeft de voorbije jaren heel wat jonge talenten weten op te leiden die ondertussen bij grote topclubs in Europa zitten. En de komende jaren lijkt dat alleen maar te gaan toenemen. Maar ook de coaches doen het goed.

Club NXT is zo’n beetje een talentenpoel geworden waaruit heel wat toppers al zijn gekomen. Ook in de huidige A-kern van blauw-zwart ziten er met onder meer Sabbe, Vermant en Seys heel wat toppers die uit Club NXT komen.

Nicky Hayen niet de eerste en ook niet de laatste coach die van Club NXT komt

Het voorbeeld van Maxim De Cuyper is ondertussen ook bekend, maar ook onder de coaches is er al veel talent via Club NXT de revue gepasseerd. Nicky Hayen was er coach in 2022 en is ondertussen doorgegroeid naar Club Brugge.

Maar hij is lang niet de eerste … en ook niet de laatste. Sven Vermant was in 2010 coach bij de beloften van Club Brugge, een jaartje later deed ook Philippe Clement er ervaring op. Vermant (vader van Romeo) zit ondertussen bij de nationale U19, Clement deed al ervaring op bij Monaco en Rangers onder meer.

Clement, De Mil, Veldman, …: voorbeelden genoeg

De volgende periode van coaches van Club NXT leverde ook al heel wat op. Rik De Mil zit ondertussen bij Charleroi, Maarten Martens was er toen assistent en zit nu bij AZ Alkmaar en ook Carl Hoefkens was toen assistent en nu actief bij NAC Breda.

In 2023 was Hayk Milkon de coach van Club NXT. Later werd hij assistent van Nicky Hayen en in 2025 maakte hij de transfer naar FCV Dender EH voor een avontuur als T1. En Robin Veldman zit een jaar na de start van zijn episode bij Club NXT nu bij Heerenveen.

Goed nieuws voor Tim Wolf, die begin dit seizoen even de kans kreeg bij Club NXT? Dat zal nog moeten blijken. Hij was ook al jeugdcoach en assistent-trainer bij PSV Eindhoven, maar zag na drie maanden al een einde komen aan zijn verbintenis bij blauw-zwart.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Club Brugge NXT

Meer nieuws

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

Westerlo krijgt ferme klap: Kemphanen zijn Tuur Rommens wekenlang kwijt

15:00
Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

14:20
1
Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

14:02
Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

Coachwissel heeft geen shockeffect bij Club NXT: aanvoerder ziet wel progressie

14:15
Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

13:30
Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

Heel goed nieuws voor Anderlecht voor de match in Charleroi: het was meer schrik dan kwaad

13:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

Bayern München verrast plots met groot nieuws over Vincent Kompany

13:01
1
"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

"Geen enkele impact": Rode Duivel wordt fel bekritiseerd in Italië

12:41
LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

LIVE: De Champions League-finalist van vorig seizoen op bezoek: "Union kan Inter pijn doen"

12:12
Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

11:20
3
Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
3
"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

"Zo kan het niet verder": de grote problemen van Rik De Mil bij Charleroi op tafel gelegd

13:15
Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht De derde helft

Moeder van Nathan De Cat vindt job bij... RSC Anderlecht

12:20
'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

10:00
Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

12:00
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

11:00
1
Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Opinie

Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen

10:45
1
Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

10:15
"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

10:30
5
Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

09:15
1
Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

09:30
25
'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

08:40
David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

09:00
1
Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

08:20
10
Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

07:40
Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

08:00
Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

07:20
5
Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

07:00
3
Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

06:30
9
Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

23:30
6
Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

23:00
4
Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

22:30
1
Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

22:00
KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

21:20
Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

21:40
5

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 10
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Eupen Eupen
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-1 SK Beveren SK Beveren
Jong Genk Jong Genk 3-1 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 3-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KAA Gent KAA Gent 2-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 1-2 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-2 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen Bink65 Bink65 over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" Impala Impala over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren Impala Impala over "Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot Real09 Real09 over Thibaut Courtois maakt zich bijzonder kwaad bij Real Madrid, en hij krijgt gelijk van coach Xabi Alonso Shake spier Shake spier over Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging" Bink65 Bink65 over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen Andreas2962 Andreas2962 over Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved