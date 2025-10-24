De gevoelige overstap van Club Brugge naar Gent: deze spelers gingen Skoras voor

Michal Skoras ruilde op het einde van de zomermercato Club Brugge plots voor KAA Gent. Hij is zo de laatste in een lange rij van spelers die van Club Brugge naar Gent trokken, een toch gevoelige overstap bij de supporters.

De Buffalo’s en De Boeren? Dat zijn niet de beste vrienden. Elke keer als beide ploegen tegen elkaar spelen in De Slag om Vlaanderen gaan de supporters vocaal zwaar met elkaar de strijd aan.

Martens, Borkelmans en vele anderen gingen Skoras voor

Spelers die de ene ploeg voor de andere ruilen zijn op die manier niet altijd even geliefd, al valt dat evenzeer vaak goed mee. Zo heeft ook Skoras zich vrij snel in de harten van de Gentsupporters weten te spelen.

De Pool is de laatste in een lang rijtje van spelers die de overstap van Club Brugge naar Gent maakten. Zo is er onder meer Sandy Martens, die in 1999 van Gent naar Club ging en vijf jaar daarna de omgekeerde beweging maakte.

Nog meer deals van Club Brugge naar Gent in het verleden

Dat jaar deed ook Tjörven De Brul de gevoelige overstap naar het toenmalige Ottenstadion. Vital Borkelmans maakte volgens Transfermarkt de overstap in 2000, in het seizoen 1997-1998 was er Anders Nielsen en ook verder in het verleden waren er nog gevoelige transfers.

Zo was er Foeke Booy in het seizoen 1993-1994, René Verheyen in het seizoen 1987-1988, Luc Hindereyckx in het seizoen 1985-1986 en in het seizoen 1977-1978 Filip Benoot en Norbert De Naeghel. De allereerste was Roland Storme, die in 1960 van Gent naar Club ging en in 1964 terugkwam voor nog een laatste seizoen.

