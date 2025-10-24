Opvolger Verbeke bij Anderlecht heeft zijn adelbrieven: vooral om doorbraak deze spelers wordt hij geprezen

Anderlecht heeft de opvolger voor Peter Verbeke gevonden bij Ajax. Een man met adelbrieven ruilt Amsterdam voor Brussel.

Afrim Salievski is de nieuwe Academy Talent Director van RSC Anderlecht. U kon al lezen dat Anderlecht de komst van de Albanees aankondigde en dat onder zijn bewind een resem Belgische beloften binnengeloodst werden bij Ajax. Dat is zeker niet zomaar gebeurd. Ongetwijfeld hebben ze allen hun talent moeten bewijzen om bij Ajax terecht te kunnen.

De 45-jarige Salievski, die eerder ook al voor Anderlecht werkte, heeft dus wel al heel wat jong talent zien passeren. Het ene talent is al groter dan het andere en zijn aandeel in de evolutie van die jonge spelers zal ook niet altijd even groot zijn. Het is wel duidelijk met de doorbraak van welke spelers hij vooral in verband wordt gebracht.

Salievski als grote ontdekker

In Nederlandse media wordt Salievski in de eerste plaats omschreven als de 'ontdekker' van Mika Godts, Jorthy Mokio en Rayane Bounida. Dat zijn nog allemaal spelers van twintig jaar of jonger. Zeker Godts heeft zich in Amsterdam vorig seizoen al ontpopt tot een echte steunpilaar. Hij heeft dan ook al een contract versierd tot 2029.

Mokio is er dit seizoen ook vaak bij in competitiematchen. Bounida moet nog van iets verder komen en deed vooral ervaring op bij Jong Ajax, al mocht hij in de vorige competitiematch van het eerste elftal tegen AZ wel invallen. Het zijn in elk geval allemaal spelers die onder de hoede van Salievski al wel wat stappen gezet hebben.

Terugkeer naar Neerpede

De bedoeling is uiteraard dat de man ook op Neerpede een positieve impact kan uitoefenen op de ontwikkeling van de jonge talenten. Die zullen dan in de eerste plaats vooral aan Mika Godts een voorbeeld nemen.