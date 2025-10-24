Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

Zulte Waregem-trainer Sven Vandenbroeck blikte in een openhartig gesprek bij de RTBF terug op zijn tijd als speler onder Franky Vercauteren. Hij noemt zijn ex-trainer een bepalende figuur in zijn loopbaan.

“Franky Vercauteren is het beste dat me ooit is overkomen in mijn voetbalcarrière", vertelt hij bij 'Sur le grill'. “Hij heeft me gevormd bij KV Mechelen, mij mijn debuut in eerste klasse gegeven en me mijn hele carrière begeleid.”

Vercauteren stond bekend om zijn hoge eisen en oog voor detail. “Hij heeft me discipline bijgebracht, precisie, aandacht voor elk detail. Wat kon hij streng zijn! Maar die strengheid maakte mij een betere speler", zegt Vandenbroeck met een glimlach. “Hij verwachtte altijd het maximum van iedereen, en ik heb daar enorm veel van geleerd.”

Toch noemt Vandenbroeck hem ook “de slechtste” die hij ooit had, met een knipoog. “Zijn niveau lag zó hoog dat geen enkele coach na hem nog aan hem kon tippen. Ik vergeleek iedereen met Franky en raakte telkens teleurgesteld. Dat heeft me waarschijnlijk drie à vier jaar van mijn carrière gekost", geeft hij toe.

Sven Vandenbroeck zag dat Franky Vercauteren de lat héél hoog legde

Door de jaren heen zag Vandenbroeck zijn voormalige leermeester evolueren. “Hij was in het begin heel strikt, maar later werd hij milder. We hebben nog altijd contact en hij is een warme, aangename man. Ja, hij kon koppig zijn, maar dat hoort bij een goede coach. Je moet trouw blijven aan je principes en je keuzes durven maken, anders word je beïnvloed en verlies je jezelf.”

Zelf probeert Vandenbroeck als trainer met beide voeten op de grond te blijven. “Ik heb in Afrika honderd keer ergere situaties meegemaakt, dus ik maak me niet snel zorgen. Ik laat mijn ouders de kranten lezen", lacht hij. “Om afstand te nemen ga ik twee keer per week lopen of padellen. En de dag na een match? Dan zet ik mijn telefoon uit en stap ik even uit de voetbalwereld. Dan zit ik in mijn eigen bubbel.”