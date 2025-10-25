De enige wedstrijd van Nicky Hayen als speler in Europa werd trauma tegen Kazachen

Club Brugge en zijn supporters weten nog niet zeker waar de verplaatsing naar Kairat Almaty begin januari zal plaatsvinden. Mogelijk volgt er door de vrieskou een verplaatsing van die wedstrijd. Duidelijkheid is er nog niet over de zaak.

Club Brugge moet in de League Phase van de Champions League normaal gezien de verre verplaatsing maken naar Kazachstan, al is dat nog niet helemaal zeker momenteel. Nicky Hayen speelde ooit al eens een Europese wedstrijd tegen een ploeg uit dat land, al moest hij niet afreizen naar Kazachstan.

We gaan naar de tweede ronde van de Intertoto Cup in het seizoen 2003-2004. Op 6 juli neemt STVV het op Stayen op tegen het Kazachse Tobol Kostanay. Een wedstrijd met Nicky Hayen in de basisploeg.

De enige Europese wedstrijd van Nicky Hayen

Na een halfuur haalde die de bal met de handen uit het doel, waardoor hij met een rode kaart werd uitgesloten en ook de terugwedstrijd in Kazachstan moest missen door een schorsing.

Mazbaev maakte de strafschop die volgde, in de tweede helft maakte Garkush er nog 0-2 van. In de terugwedstrijd in Kazachstan won Tobol met 1-0, waardoor STVV uitgeschakeld werd in Europa.

Positieve ervaring opdoen in Kazachstan?

“Het is geen positieve ervaring geweest, omdat ik toen maar een halfuurtje meespeelde. Maar dat moeten we nu gaan omdraaien dan”, aldus Nicky Hayen al bij de loting voor de League Phase.

Het zou achteraf de enige Europese wedstrijd zijn die Hayen zou spelen. Als coach heeft hij ondertussen meer adelbrieven kunnen voorleggen in Europa na de prachtige campagne van 2024-2025 onder meer.