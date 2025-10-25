Dender-coach Milkon niet blij met de scheidsrechter na gelijkspel tegen Westerlo

FCV Dender blijft wachten op zijn eerste overwinning van het seizoen. Na het gelijkspel tegen Westerlo legde coach Hayk Milkon de schuld deels bij zichzelf, maar hij haalde ook uit naar de scheidsrechter, die volgens hem een strafschop had moeten fluiten.

Dender kon zaterdag opnieuw niet winnen. De rode lantaarn van de Jupiler Pro League is nog steeds op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Afgelopen week wees coach Hayk Milkon nog naar zijn spelers, nu steekt hij de hand in eigen boezem.

Maar naast de schuld bij zichzelf te leggen, vond Milkon ook dat de scheidsrechter geen goede beurt maakte. Hij vroeg zich tijdens het persmoment luidop af waarom de bal niet op stip ging voor een lichte fout van Haspolat op Nsimba.

Milkon was het niet eens met de ref

"Er worden heel veel lichte fouten in ons nadeel gefloten. De ref moet bij die strafschopfase de lijn doortrekken in het beoordelen van die lichte fouten en de bal op de stip leggen", zegt Milkon bij Sporza.

Heel opvallend, aangezien er eigenlijk niets aan te merken was op de prestatie van de ref, die heel correct floot. "Westerlo is gevaarlijk op stilstaande fases en daar speelden ze op door fouten uit te lokken. Als scheidsrechter trap je in de val."





Om af te sluiten komt hij nog eens terug op de dingen die hij zelf beter kon doen. "Maar ik kijk ook naar mijzelf door een beslissing die heel helder was in mijn hoofd toch uit te stellen. Door het leiderschap van Cools vroeger in de match te hebben, konden we meer de rust bewaren, maar die kans heb ik nagelaten."