Hoe de Belgische fans zouden profiteren van DAZN-crisis? Frankrijk is voorbeeld

Hoe de Belgische fans zouden profiteren van DAZN-crisis? Frankrijk is voorbeeld

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De onderhandelingen tussen DAZN en de Pro League zitten vast, en voorlopig lijkt er nog geen doorbraak in zicht. De streamingdienst wil duidelijk zijn kosten drukken en onderhandelt over een verlaging van het huidige tv-contract van 84 miljoen euro per jaar.

Zonder deals met kabeloperatoren loopt DAZN jaarlijks tientallen miljoenen euro’s mis. In het verleden had het nog een uitgebreid distributienetwerk met Telenet, Proximus en TV Vlaanderen, waardoor de verliezen beperkt bleven. Nu dreigt echter een aanzienlijk gat in de begroting, schrijft HLN.

Een recente poging tot een deal met Proximus werd abrupt afgeblazen door DAZN, waardoor de onderhandelingen opnieuw op nul staan. De Pro League houdt voorlopig voet bij stuk en vertrouwt op de bestaande contractuele afspraken.

Het risico is niet alleen financieel. Een plots vertrek van DAZN kan ook reputatieschade opleveren, wat de waarde van toekomstige mediacontracten negatief beïnvloedt. Zeker met een beursgang van DAZN in het vooruitzicht is dat een belangrijk punt.

Abonnementskosten kunnen dalen

Toch is er een onverwachte mogelijke winnaar: de fans. Als DAZN erin slaagt zijn prijzen te drukken of een deel van de rechten goedkoper aan te bieden, zouden de abonnementskosten voor het Belgische voetbal dalen. Dit zou kijkers financieel voordeel opleveren.

De situatie in Frankrijk, waar supporters na een conflict tussen DAZN en de Ligue 1 minder betalen voor abonnementen, toont dat een dergelijke uitkomst mogelijk is. Ook in België zou een scherpe onderhandelingspositie van DAZN dus de kijkers ten goede kunnen komen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact

Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact

11:40
"Hij was bij de beteren..." - Wat ziet Besnik Hasi dat wij niet zien?

"Hij was bij de beteren..." - Wat ziet Besnik Hasi dat wij niet zien?

14:45
Union-speler over zijn verleden bij OH Leuven en Standard: "Er weggestuurd worden beste dat me kon overkomen"

Union-speler over zijn verleden bij OH Leuven en Standard: "Er weggestuurd worden beste dat me kon overkomen"

11:00
Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos

Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos

14:30
7
Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident

Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident

13:29
6
Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

16:30
🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

09:00
Is de komst van Afrim Salievski een voorbode voor de terugkeer van Jean Kindermans?

Is de komst van Afrim Salievski een voorbode voor de terugkeer van Jean Kindermans?

13:00
LIVE: Dender gaat met voorsprong de rust in tegen Westerlo! Live

LIVE: Dender gaat met voorsprong de rust in tegen Westerlo!

16:50
Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC

Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC

12:00
2
Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

17:00
Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven

Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven

15:45
1
Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

11:20
LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"

LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"

10:45
LIVE: Gent maakt zich op voor groot feest naast het veld, aan Ivan Leko en zijn troepen ...

LIVE: Gent maakt zich op voor groot feest naast het veld, aan Ivan Leko en zijn troepen ...

10:40
Cercle-middenvelder wil zich blijven tonen: "Ik kan een meerwaarde zijn voor deze ploeg"

Cercle-middenvelder wil zich blijven tonen: "Ik kan een meerwaarde zijn voor deze ploeg"

10:50
Wat denkt en zegt legende Paul Van Himst als hij in de tribunes van Anderlecht zit?

Wat denkt en zegt legende Paul Van Himst als hij in de tribunes van Anderlecht zit?

10:00
'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

09:40
2
Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

16:15
Man United-coach Amorim is enorm verbaasd door Senne Lammens: dit heeft hij erover te zeggen

Man United-coach Amorim is enorm verbaasd door Senne Lammens: dit heeft hij erover te zeggen

15:00
Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

08:20
Clashen supporters en trainer Thorsten Fink straks na gelijkspel in Europa League? Reactie

Clashen supporters en trainer Thorsten Fink straks na gelijkspel in Europa League?

14:15
"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

07:20
De enige wedstrijd van Nicky Hayen als speler in Europa werd trauma tegen Kazachen

De enige wedstrijd van Nicky Hayen als speler in Europa werd trauma tegen Kazachen

10:30
De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi"

De subtiele hint van KV Mechelen-spits Lauberbach: "Vanderbiest gaat anders met spelers om dan Besnik Hasi"

06:40
3
Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard? Analyse

Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard?

06:00
Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte Reactie

Colin Coosemans reageert op zijn blunder die Anderlecht punt kostte

23:55
6
Felice Mazzu de nieuwe coach van OH Leuven? Johan Boskamp reageert verrast

Felice Mazzu de nieuwe coach van OH Leuven? Johan Boskamp reageert verrast

06:20
Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb" Reactie

Besnik Hasi houdt geen blad voor de mond na nederlaag: "Slechtste wat ik al gezien heb"

23:34
3
Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee Reactie

Wat is er aan de hand met Thorgan Hazard? Hijzelf heeft het er ook moeilijk mee

05:30
3
Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi

Dit gaat héél hard aankomen in Anderlecht: resultaat en ook niveau dramatisch bij verlies in Charleroi

22:40
Dat is wel heel pijnlijk: Spaans icoon wordt voor 130.000 euro bestolen door... zijn eigen personeel

Dat is wel heel pijnlijk: Spaans icoon wordt voor 130.000 euro bestolen door... zijn eigen personeel

14:00
Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam"

Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam"

13:15
Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

12:10
🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers De derde helft

🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers

12:30
Bracht grapje hem nog aan het twijfelen? KV Mechelen rekent voor het laatst in hele lange tijd op goudhaantje Interview

Bracht grapje hem nog aan het twijfelen? KV Mechelen rekent voor het laatst in hele lange tijd op goudhaantje

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

STAADBAL STAADBAL over Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven Nelvafrel Nelvafrel over Westerlo - FCV Dender EH: 0-1 ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over 'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst' Da Cosmos will be back in 2026 Da Cosmos will be back in 2026 over Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos The Purple Knight The Purple Knight over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" Snoek Snoek over Bor. Mönchengladbach - Bayern München: 0-0 LordJozef LordJozef over Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident Johnnie Walker Johnnie Walker over "De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn Dog3 Dog3 over KV Mechelen - OH Leuven: - King of Highbury King of Highbury over Charleroi - Anderlecht: 1-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved