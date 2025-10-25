Hoe de Belgische fans zouden profiteren van DAZN-crisis? Frankrijk is voorbeeld

De onderhandelingen tussen DAZN en de Pro League zitten vast, en voorlopig lijkt er nog geen doorbraak in zicht. De streamingdienst wil duidelijk zijn kosten drukken en onderhandelt over een verlaging van het huidige tv-contract van 84 miljoen euro per jaar.

Zonder deals met kabeloperatoren loopt DAZN jaarlijks tientallen miljoenen euro’s mis. In het verleden had het nog een uitgebreid distributienetwerk met Telenet, Proximus en TV Vlaanderen, waardoor de verliezen beperkt bleven. Nu dreigt echter een aanzienlijk gat in de begroting, schrijft HLN.

Een recente poging tot een deal met Proximus werd abrupt afgeblazen door DAZN, waardoor de onderhandelingen opnieuw op nul staan. De Pro League houdt voorlopig voet bij stuk en vertrouwt op de bestaande contractuele afspraken.

Het risico is niet alleen financieel. Een plots vertrek van DAZN kan ook reputatieschade opleveren, wat de waarde van toekomstige mediacontracten negatief beïnvloedt. Zeker met een beursgang van DAZN in het vooruitzicht is dat een belangrijk punt.

Abonnementskosten kunnen dalen

Toch is er een onverwachte mogelijke winnaar: de fans. Als DAZN erin slaagt zijn prijzen te drukken of een deel van de rechten goedkoper aan te bieden, zouden de abonnementskosten voor het Belgische voetbal dalen. Dit zou kijkers financieel voordeel opleveren.





De situatie in Frankrijk, waar supporters na een conflict tussen DAZN en de Ligue 1 minder betalen voor abonnementen, toont dat een dergelijke uitkomst mogelijk is. Ook in België zou een scherpe onderhandelingspositie van DAZN dus de kijkers ten goede kunnen komen.