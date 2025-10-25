'Nog altijd geen akkoord: bloedbad zoals in Frankrijk dreigt'

Tot op heden is er nog geen overeenkomst gevonden tussen DAZN en de telecomoperatoren zoals Proximus en Telenet. En dus is de vraag stilaan of er nog wel witte rook gaat komen. En het is ook opletten wat DAZN zelf gaat doen.

Het blijft vooralsnog wachten op een akkoord tussen DAZN en de telecomoperatoren. Steeds meer ziet het er naar uit dat dit seizoen enkel via de app van DAZN naar het Belgisch voetbal zal kunnen worden gekeken.

TV-contract opzeggen?

Al moet er zelfs ook nog rekening gehouden worden met een horrorscenario zoals het ook in Frankrijk vorig jaar was, waarbij DAZN het tv-contract uiteindelijk opzegde met de clubs.

Tot november hebben beide partijen nog de tijd om een elegante oplossing te vinden, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Maar een oplossing is voorlopig nog veraf volgens de krant.

Situatie zoals Ligue 1 vermijden?

Vorig jaar zegde DAZN in Frankrijk het contract op met de Ligue 1. Het moest toen wel een enorme opzeggingsvergoeding betalen, dus in België is daar zeker nog geen sprake van.

De Pro League had volgens Sjotcast al eens aan de Belgische clubs een navraag gedaan of ze zouden kunnen overleven zonder tv-gelden. Dat maakt dat ook zij rekening houden met een mogelijk doemscenario, al is het zeker nog niet zover. De gesprekken lopen verder.