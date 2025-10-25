In Nederland maken ze pijnlijke vergelijking: "Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden"

In Nederland maken ze pijnlijke vergelijking: "Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In Nederland beginnen de parallellen tussen Ajax en Anderlecht voorzichtig getrokken te worden. AD Sportwereld-columnist Sjoerd Mossou ziet een somber beeld voor de Amsterdamse club.

 "De ene crisis vloeit bij Ajax voortdurend over in de volgende, waardoor je de crises niet meer goed uit elkaar kunt houden", schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Vijf jaar geleden werd Ajax nog wel eens het ‘Bayern München van Nederland’ genoemd. Mossou nuanceert die vergelijking: "Bayern kan zijn topspelers jarenlang vasthouden en versterkt constant. In Nederland vertrekken de beste spelers onherroepelijk naar het buitenland, dus dat model werkt hier niet."

Het gevolg is dat de neerwaartse spiraal bij Ajax sneller toeslaat."In Nederland blijft geen enkel elftal lang bij elkaar,” legt Mossou uit. "Binnen twee zomers kan alles weer kantelen door een ontslagen trainer, een paar miskopen of gedoe rond de technisch directeur. Het leidt telkens tot een nieuwe crisis.”

Ajax glijdt af zoals Anderlecht is afgegleden

De columnist haalt voorbeelden aan: van de Schreuder-crisis tot de Farioli-landstitelstress, de Heitinga-crisis en alle andere bestuursproblemen. "Zo’n beetje iedereen is ondertussen met pek en veren de Johan Cruijff Arena uitgejaagd,” zegt Mossou. „Trainers en directeuren komen en gaan, commissarissen draaien door met nieuwe voorstellen. Het lijkt op een eindeloze soap."

Daarom is de vergelijking met Anderlecht pijnlijk relevant. Mossou: "Ajax dreigt niet het Bayern München van Nederland te worden, maar het Anderlecht van Nederland. Een voormalige topclub die verscheurd wordt door interne problemen, waar roddel en intriges zand in de motor strooien en die zijn status als titelkandidaat langzaam verliest.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Ajax

Meer nieuws

Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

Wist u... dat Wesley Sonck ook zanger is? "Beter dan scoren"

20:00
LIVE: Koudou breekt de ban, KV Mechelen nu virtueel afgetekend op de derde plaats! Live

LIVE: Koudou breekt de ban, KV Mechelen nu virtueel afgetekend op de derde plaats!

19:50
Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure

19:17
1
Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht

Teleurstelling langs twee kanten: Westerlo en Dender houden elkaar in evenwicht

17:57
Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

Sven Vandenbroeck blijft rustig na positieve reeks van Zulte Waregem: "Soms is het een valkuil"

18:15
Met Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) als grote held: Sunderland voor stunt van formaat tegen Chelsea

Met Chemsdine Talbi (ex-Club Brugge) als grote held: Sunderland voor stunt van formaat tegen Chelsea

19:00
Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan

Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan

18:30
2
Jonas De Roeck overtuigde op deze manier iedereen bij Club Brugge

Jonas De Roeck overtuigde op deze manier iedereen bij Club Brugge

18:00
1
"Hij was bij de beteren..." - Wat ziet Besnik Hasi dat wij niet zien?

"Hij was bij de beteren..." - Wat ziet Besnik Hasi dat wij niet zien?

14:45
1
Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos

Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos

14:30
16
Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden

17:00
1
Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

Ex-doelman van Club Brugge na nieuw puntenverlies: "Toeval kan je dat niet meer noemen"

16:15
Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven

Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven

15:45
2
Hoe de Belgische fans zouden profiteren van DAZN-crisis? Frankrijk is voorbeeld

Hoe de Belgische fans zouden profiteren van DAZN-crisis? Frankrijk is voorbeeld

15:30
Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

Ex-Standardspeler krijgt acht (!) wedstrijden schorsing bij nieuwe - Belgische - club

16:30
Is de komst van Afrim Salievski een voorbode voor de terugkeer van Jean Kindermans?

Is de komst van Afrim Salievski een voorbode voor de terugkeer van Jean Kindermans?

13:00
Man United-coach Amorim is enorm verbaasd door Senne Lammens: dit heeft hij erover te zeggen

Man United-coach Amorim is enorm verbaasd door Senne Lammens: dit heeft hij erover te zeggen

15:00
Clashen supporters en trainer Thorsten Fink straks na gelijkspel in Europa League? Reactie

Clashen supporters en trainer Thorsten Fink straks na gelijkspel in Europa League?

14:15
1
Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident

Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident

13:29
9
Dat is wel heel pijnlijk: Spaans icoon wordt voor 130.000 euro bestolen door... zijn eigen personeel

Dat is wel heel pijnlijk: Spaans icoon wordt voor 130.000 euro bestolen door... zijn eigen personeel

14:00
Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam"

Nieuwkomer vol lof over Beerschot-coach: "Messoudi was één van de redenen waarom ik kwam"

13:15
Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact

Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact

11:40
3
Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

Dender-verdediger wil tegen Westerlo eindelijk die eerste driepunter pakken: "We zijn geen vogel voor de kat"

12:10
Wat denkt en zegt legende Paul Van Himst als hij in de tribunes van Anderlecht zit?

Wat denkt en zegt legende Paul Van Himst als hij in de tribunes van Anderlecht zit?

10:00
Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC

Marc Degryse snoeihard voor Royal Antwerp FC

12:00
2
🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers De derde helft

🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers

12:30
Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

Marc Degryse zegt waar het op staat: "Verwacht reactie van Club tegen Antwerp in crisis"

11:20
LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"

LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"

10:45
LIVE: Gent maakt zich op voor groot feest naast het veld, aan Ivan Leko en zijn troepen ...

LIVE: Gent maakt zich op voor groot feest naast het veld, aan Ivan Leko en zijn troepen ...

10:40
Cercle-middenvelder wil zich blijven tonen: "Ik kan een meerwaarde zijn voor deze ploeg"

Cercle-middenvelder wil zich blijven tonen: "Ik kan een meerwaarde zijn voor deze ploeg"

10:50
Union-speler over zijn verleden bij OH Leuven en Standard: "Er weggestuurd worden beste dat me kon overkomen"

Union-speler over zijn verleden bij OH Leuven en Standard: "Er weggestuurd worden beste dat me kon overkomen"

11:00
Opvolger Verbeke bij Anderlecht heeft zijn adelbrieven: vooral om doorbraak deze spelers wordt hij geprezen

Opvolger Verbeke bij Anderlecht heeft zijn adelbrieven: vooral om doorbraak deze spelers wordt hij geprezen

21:00
🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

09:00
De enige wedstrijd van Nicky Hayen als speler in Europa werd trauma tegen Kazachen

De enige wedstrijd van Nicky Hayen als speler in Europa werd trauma tegen Kazachen

10:30
Eerste uitnederlaag voor Thomas Matton en Jong KAA Gent: "Vandaag waren we veruit de mindere"

Eerste uitnederlaag voor Thomas Matton en Jong KAA Gent: "Vandaag waren we veruit de mindere"

10:15
1
'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

'Antwerp weet wat gedaan met Stef Wils met erg belangrijke matchen op komst'

09:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over KAA Gent - Standard: - jawaddedadde jawaddedadde over Vreselijk nieuws: Kevin De Bruyne in tranen van het veld, alles wijst op ernstige blessure FCB vo altijd FCB vo altijd over Voetbalcommentator Peter Morren vergat dat zijn micro aanstond: vrouwelijke collega boos TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Competitie op twee snelheden? Dat heeft ook Europees zijn impact George McFly George McFly over KV Mechelen - OH Leuven: 0-0 bompi55 bompi55 over Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident bompi55 bompi55 over Antonio Conte lijkt beslissing genomen te hebben: Kevin De Bruyne moet zichzelf weer heruitvinden Snoek Snoek over Bayern München blinkt opnieuw uit: Kompany & co evenaren historisch record van AC Milan Geert66 Geert66 over OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld Jos Het Ei Jos Het Ei over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved