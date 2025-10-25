In Nederland maken ze pijnlijke vergelijking: "Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden"

In Nederland beginnen de parallellen tussen Ajax en Anderlecht voorzichtig getrokken te worden. AD Sportwereld-columnist Sjoerd Mossou ziet een somber beeld voor de Amsterdamse club.

"De ene crisis vloeit bij Ajax voortdurend over in de volgende, waardoor je de crises niet meer goed uit elkaar kunt houden", schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Vijf jaar geleden werd Ajax nog wel eens het ‘Bayern München van Nederland’ genoemd. Mossou nuanceert die vergelijking: "Bayern kan zijn topspelers jarenlang vasthouden en versterkt constant. In Nederland vertrekken de beste spelers onherroepelijk naar het buitenland, dus dat model werkt hier niet."

Het gevolg is dat de neerwaartse spiraal bij Ajax sneller toeslaat."In Nederland blijft geen enkel elftal lang bij elkaar,” legt Mossou uit. "Binnen twee zomers kan alles weer kantelen door een ontslagen trainer, een paar miskopen of gedoe rond de technisch directeur. Het leidt telkens tot een nieuwe crisis.”

Ajax glijdt af zoals Anderlecht is afgegleden

De columnist haalt voorbeelden aan: van de Schreuder-crisis tot de Farioli-landstitelstress, de Heitinga-crisis en alle andere bestuursproblemen. "Zo’n beetje iedereen is ondertussen met pek en veren de Johan Cruijff Arena uitgejaagd,” zegt Mossou. „Trainers en directeuren komen en gaan, commissarissen draaien door met nieuwe voorstellen. Het lijkt op een eindeloze soap."

Daarom is de vergelijking met Anderlecht pijnlijk relevant. Mossou: "Ajax dreigt niet het Bayern München van Nederland te worden, maar het Anderlecht van Nederland. Een voormalige topclub die verscheurd wordt door interne problemen, waar roddel en intriges zand in de motor strooien en die zijn status als titelkandidaat langzaam verliest.”