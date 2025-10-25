Vanhaezebrouck lyrisch over één man, maar fileert moeilijk seizoensbegin Genk en legt vinger op de wonde

Vanhaezebrouck lyrisch over één man, maar fileert moeilijk seizoensbegin Genk en legt vinger op de wonde
Hein Vanhaezebrouck ziet dat het bij één van zijn ex-clubs niet vlot loopt. Bij KRC Genk hadden ze zeker al op meer punten gerekend.

Bij tv-zender Play gaf Vanhaezebrouck zijn verklaring voor het morsen met de punten door Genk in de competitie. Hoe komt dat toch? "Wel, omdat ze zichzelf niet beloond hebben in het begin van de competitie toen ze wel nog goed speelden. Ten tweede omdat het Europees voetbal er ook bij komt. Dat hebben we al aangekaart."

Vanhaezebrouck wijst erop dat Genk vorig seizoen een rustig schema had door het gebrek aan Europees voetbal. "Nu zijn er heel veel matchen die elkaar opvolgen. Heel vaak spelen ze met dezelfde jongens, dat je op de duur voelen. Het goede voetbal van vorig seizoen duurde tot aan het begin van de play-offs, want daarna werden ze geconfronteerd met hun gebreken. Die zijn er nog altijd."

Tolu een wereldspits op Belgisch niveau

Vanhaezebrouck duidt enkele van de pijnpunten aan. "Ze zijn kwetsbaar achterin en komen in de problemen in de omschakeling. Vorig seizoen scoorden ze al wat sneller, waardoor ze comfortabel in de match zaten. Nu lukt dat wat minder. Dan wordt het een heel ander verhaal. Tolu was op Belgisch niveau een wereldspits. Nu hebben ze dat niet meer."

Nochtans is ook niet alles negatief, want voorbije donderdag moest Genk in de Europa League niet onderdoen voor Real Betis. "Heynen was voor mij de beste man op het veld. Hij was niet alleen de beste man van Genk, maar ook de beste man op het veld", zag Vanhaezebrouck bij Betis niemand die beter was. "Hij bracht iets bij", vervolgt hij zijn lofzang over Heynen.

Bijna geweldige assist voor Heynen

De aanvoerder van Genk deed wat een speler op zijn positie moest doen op zijn positie. "Hij was belangrijk in de recuperatie en speelde ook die perfecte bal in de loop van Oh. Jammer dat zijn schot niet binnenging, want anders waren het drie punten geweest voor Genk. Ik zag Betis niet terugkomen." Misschien kan Genk op die prestatie in Europa nu toch verder bouwen in de competitie. 

