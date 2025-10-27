Jonas De Roeck, nieuwe coach van Club NXT, heeft iets te zeggen over geruchten opvolging Nicky Hayen

Club NXT wacht nog steeds op zijn eerste zege in de Challenger Pro League, maar nieuwe coach Jonas De Roeck kan al terugblikken op zijn eerste punt. Dankzij een late gelijkmaker van invaller Yanis Musuayi werd het 1-1 tegen rode lantaarn Olympic.

De Roeck voerde enkele wijzigingen door na de nederlaag tegen RWDM. Dispensatiespeler Thibault Van Acker werd niet geselecteerd, terwijl Shandre Campbell en Kaye Furo in de basis startten. Invallers zoals Musuayi bleken cruciaal voor het vierde gelijkspel van NXT en het eerste onder De Roeck.

“Dit is mannenvoetbal en duidelijk een andere competitie dan de Youth League", stelde De Roeck bij Het Nieuwsblad. “Defensief zijn we al stabieler geworden en dat zorgt voor meer vertrouwen offensief. Deze ploeg moet meer durven en dan komen ze er wel. De basis van topsport is de juiste mentaliteit tonen en energie brengen.”

De Roeck is niet bezig met een kans bij de A-ploeg van Club Brugge

Na zijn komst naar Westkapelle had De Roeck nog niet officieel gereageerd op vragen over zijn keuze voor NXT en Club Brugge, maar zaterdag in Roeselare deed hij dat wel.

“Dit is een heel interessant project. Er lopen hier veel mensen met kwaliteit rond en het is nu zaak de juiste handleiding te vinden om jongeren beter te maken en te laten doorstromen.”





De grootste zorg van De Roeck blijft voorlopig het ontwikkelen van de spelers en het project zelf. Hij benadrukt dat hij geen plannen heeft om Nicky Hayen op te volgen. “Ik snap dat dit beweerd wordt, maar het is gewoon niet aan de orde. Ik ben echt niet gekomen om Nicky Hayen op te volgen. Ik ken Nicky al lang en hij levert schitterend werk.”