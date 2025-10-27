Jonas De Roeck, nieuwe coach van Club NXT, heeft iets te zeggen over geruchten opvolging Nicky Hayen

Jonas De Roeck, nieuwe coach van Club NXT, heeft iets te zeggen over geruchten opvolging Nicky Hayen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club NXT wacht nog steeds op zijn eerste zege in de Challenger Pro League, maar nieuwe coach Jonas De Roeck kan al terugblikken op zijn eerste punt. Dankzij een late gelijkmaker van invaller Yanis Musuayi werd het 1-1 tegen rode lantaarn Olympic.

De Roeck voerde enkele wijzigingen door na de nederlaag tegen RWDM. Dispensatiespeler Thibault Van Acker werd niet geselecteerd, terwijl Shandre Campbell en Kaye Furo in de basis startten. Invallers zoals Musuayi bleken cruciaal voor het vierde gelijkspel van NXT en het eerste onder De Roeck.

“Dit is mannenvoetbal en duidelijk een andere competitie dan de Youth League", stelde De Roeck bij Het Nieuwsblad. “Defensief zijn we al stabieler geworden en dat zorgt voor meer vertrouwen offensief. Deze ploeg moet meer durven en dan komen ze er wel. De basis van topsport is de juiste mentaliteit tonen en energie brengen.”

De Roeck is niet bezig met een kans bij de A-ploeg van Club Brugge

Na zijn komst naar Westkapelle had De Roeck nog niet officieel gereageerd op vragen over zijn keuze voor NXT en Club Brugge, maar zaterdag in Roeselare deed hij dat wel.

“Dit is een heel interessant project. Er lopen hier veel mensen met kwaliteit rond en het is nu zaak de juiste handleiding te vinden om jongeren beter te maken en te laten doorstromen.”

De grootste zorg van De Roeck blijft voorlopig het ontwikkelen van de spelers en het project zelf. Hij benadrukt dat hij geen plannen heeft om Nicky Hayen op te volgen. “Ik snap dat dit beweerd wordt, maar het is gewoon niet aan de orde. Ik ben echt niet gekomen om Nicky Hayen op te volgen. Ik ken Nicky al lang en hij levert schitterend werk.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Jonas De Roeck

Meer nieuws

Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid Analyse

Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid

11:00
5
🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen?

🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen?

09:30
29
Janssen-probleem bij Antwerp: "Het was het eerste wat hij zei"

Janssen-probleem bij Antwerp: "Het was het eerste wat hij zei"

09:00
6
STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat" Reactie

STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat"

14:10
Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

14:20
Jonas De Roeck gooit alles op tafel bij Club NXT en ontkent in alle talen wat iedereen van hem denkt

Jonas De Roeck gooit alles op tafel bij Club NXT en ontkent in alle talen wat iedereen van hem denkt

19:00
"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

14:00
Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

12:20
Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

13:30
2
KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

12:40
Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

13:00
5
Van Monaco naar Schaarbeek: de uitdagingen van de terugkeer van Felice Mazzu in de voetbalwereld

Van Monaco naar Schaarbeek: de uitdagingen van de terugkeer van Felice Mazzu in de voetbalwereld

11:40
Schitterend initiatief: supporters KV Mechelen en OH Leuven slaan handen in elkaar

Schitterend initiatief: supporters KV Mechelen en OH Leuven slaan handen in elkaar

11:20
Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer Reactie

Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer

20:08
'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

20:30
3
"KV Mechelen begrijpt het niet of geeft het nog niet toe, maar het is meer geschikt voor uitwedstrijden" Opinie

"KV Mechelen begrijpt het niet of geeft het nog niet toe, maar het is meer geschikt voor uitwedstrijden"

10:15
1
Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze

Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze

10:00
3
🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen

🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen

10:30
11
Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp Reactie

Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp

18:20
3
Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig" Reactie

Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig"

18:05
19
Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden"

Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden"

08:40
43
Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

18:00
12
Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden

Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden

09:20
Opmerkelijk: excuses voor Thorsten Fink van zijn collega/tegenstander

Opmerkelijk: excuses voor Thorsten Fink van zijn collega/tegenstander

08:20
Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

08:00
9
Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest Reactie

Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest

16:51
16
Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

07:20
1
📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle

📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle

07:40
Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

16:00
Jesper Fredberg haalt oude bekende van Anderlecht naar Sampdoria

Jesper Fredberg haalt oude bekende van Anderlecht naar Sampdoria

06:30
2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

15:24
"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/10: Cvetkovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/10: Cvetkovic

23:00
Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

15:24
1
'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'

'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'

23:00
1
📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'

📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen laszlo laszlo over 🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen? Bobby Blue Bobby Blue over Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze Deinge Deinge over Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN" Dirk1897 Dirk1897 over Drama voor Napoli en Rode Duivels: Kevin De Bruyne maanden out met ernstige scheur in de hamstring LordJozef LordJozef over 🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid JaKu JaKu over Janssen-probleem bij Antwerp: "Het was het eerste wat hij zei" CringeMedia CringeMedia over Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved