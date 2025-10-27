Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"
Foto: © photonews

RSCA Futures zakte dit weekend door het ijs tegen Lokeren en verloor uiteindelijk met 1-2. Coach Jelle Coen was duidelijk niet te spreken over de prestatie van zijn spelers. "Ik ben ontgoocheld in de groep", zei hij na afloop.

De Waaslanders hadden niet eens vol gas gegeven, maar profiteerden optimaal van de fouten bij paars-wit. “We geven die treffer te makkelijk weg, maar brachten ook te weinig kwaliteit om zelf te dreigen", stelde Coen bij Het Nieuwsblad.

Coen liet weten dat hij in de rust al wijzigingen doorvoerde om de aanval wakker te schudden. “Onze aanvallers waren helemaal nergens vandaag en het middenveld viel als los zand uit elkaar", klonk het streng. Hatenboer probeerde wel orde te scheppen, maar kon de ploeg niet op sleeptouw nemen.

Jelle Coen was heel streng voor de RSCA Futures

Ondanks enkele kansen en een afgekeurde kopbal bleef RSCA Futures ondermaats. “In de tweede helft gaven we opnieuw niet thuis. Lokeren won verdiend, maar we hadden toch ook een punt uit de brand kunnen slepen", aldus Coen.

Het enige positieve moment kwam van een jongeling uit de U18, Naoufal Bohamdi-Kamoni, die nog voor een treffer zorgde. Coen merkte op: “Een speler die pas komt piepen doet wat de anderen vandaag verzuimden.”

De coach sloot af met een duidelijke boodschap voor zijn groep: scherpte en creativiteit ontbraken volledig. “Vorige week klommen we nog langszij in de 95ste minuut, maar vandaag geloofde ik daar niet meer in", besloot hij.

