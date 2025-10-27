Succescoach uit de Jupiler Pro League toont zich ambitieus en droomt van opvallende topclub

Zulte Waregem zit in een goede periode. Dit zorgt ervoor dat hun trainer Sven Vandenbroeck steeds meer in de schijnwerpers komt te staan. Vandenbroeck droomt ervan om ooit een buitenlandse topclub te coachen.

Na een moeizame start, waarin het amper 4 op 18 wist te pakken, is Zulte Waregem ondertussen al geruime tijd ongeslagen. De promovendus staat op dit moment zelfs op een plaats die recht geeft op Champions Playoffs-deelname.

Architect van het succes van Zulte Waregem is Sven Vandenbroeck. De 46-jarige coachbeleeft zijn eerste seizoen als T1 in de Jupiler Pro League. Van 2016 tot 2023 coachte de Brusselaar in Afrika, onder meer als assistent van Hugo Broos bij het nationale team van Kameroen en als hoofdcoach van Wydad Casablanca, waarmee hij de finale van de Afrikaanse Champions League haalde. Momenten die hem gevormd hebben, legt hij uit aan de RTBF.

Een andere wereld

"We speelden in stadions met 70.000 mensen, onder enorme druk van bestuurders en supporters. In Casablanca had ik geen leven meer, ik kon mijn huis niet meer uit: als ik met mijn dochter McDonald's wilde halen, moesten we 30 minuten de stad uitrijden! Ik was blij om tijdens de FIFA-pauzes naar België terug te keren voor wat rust: hier herkende niemand me... behalve de Marokkaanse taxichauffeurs van Zaventem", glimlacht hij.

Ervaringen die hem hebben gevormd als persoon en als trainer: "Ik ben sterk vooruitgegaan in relatiebeheer en groepsmanagement. Maar mijn grootste kracht blijft tactiek: ik kan het spel lezen, de juiste beslissingen nemen en mijn spelplan aanpassen aan de tegenstander en omstandigheden. Maar zoals elke trainer droom ik ervan om ooit een topclub te coachen."

Vandenbroeck heeft al een heel concreet idee: "Mijn droomclub? Barcelona! Maar mijn echte droom is om ooit de Egyptische club Al Ahly te coachen. Het is een gigantische club, met een eigen identiteit en een gigantische supportersbasis: ."