Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

Alfred Roba, een jonge supporter van Union, is afgelopen vrijdag met de fiets vanuit Brussel vertrokken richting... Madrid, om de Champions League-wedstrijd tussen de landskampioen en Atletico Madrid bij te wonen. Hij zal in tien dagen 1.500 kilometer afleggen.

Dit is het mooie verhaal voorafgaand aan de vierde Champions League-wedstrijd van Union in het Wanda Metropolitano tegen Atlético de Madrid.

Alfred Roba, een 19-jarige supporter van Union, wil de fans van zijn club aanmoedigen om met de fiets naar het Dudenpark te komen voor de thuiswedstrijden.

Fan van Union reist naar Madrid... met de fiets

Als communicatie-student en gevoelig voor zachte mobiliteit, vertrok hij op vrijdag 24 oktober vanuit Sint-Gillis met de fiets richting... Madrid, waar Union op 4 november Atlético zal ontmoeten tijdens de vierde speeldag van de Champions League.

Hij zal de weg naar de Spaanse hoofdstad afleggen binnen de tien dagen en 1.500 kilometer afleggen, alvorens Madrid te bereiken, waar hij de wedstrijd zal bijwonen in het Wanda Metropolitano.

En daar stopt het niet: na dit sportieve avontuur hoopt Alfred Roba de wielerclub "Union's Wheels" op te richten, om alle fans van onze competitie te laten zien dat de fiets de beste manier is om naar het stadion te komen. Een mooi initiatief!