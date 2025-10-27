Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze

Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Deze week vinden de 1/16de finales van de Beker van België plaats. Vraag je je nog steeds af hoe je de competitie kunt volgen? Hier is het antwoord.

De wedstrijden van de 1/16e finales die op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 oktober zullen worden gespeeld, zullen exclusief te zien zijn op de DAZN-applicatie. Er zullen dus geen wedstrijden op een klassieke en openbaar toegankelijke televisiezender worden uitgezonden.

Voorheen zonden VRT en VTM aan de Vlaamse kant en ook RTL meerdere wedstrijden uit op hun zenders. Voortaan moet men verplicht gebruikmaken van de streamingdienst.

DAZN heeft de volledige rechten van de competitie verworven. "Alle wedstrijden van de 16e, 8e, kwartfinales, halve finales en finale van de Beker van België zullen live te zien zijn in de DAZN-app", meldde het platform afgelopen september.

De Beker van België wordt toegevoegd aan alle wedstrijden van de Pro League, de Challenger Pro League en één wedstrijd per speeldag van de Lotto Super League. DAZN blijft zijn rechten in het voetbal uitbreiden door nu de controle te hebben over het beste van het Belgische voetbal.

Mooie affiches

Onder de wedstrijden die deze week worden uitgezonden zijn onder andere een SK Beveren - Standard Luik (dinsdag), een RFC Luik - Charleroi (dinsdag), Anderlecht - Ninove (dinsdag), Club Brugge - Aalst (woensdag) of nog Tubeke - Union Saint-Gilloise (woensdag).

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
3e amateurliga A
3e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid Analyse

Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid

11:00
1
🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen?

🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen?

09:30
11
Janssen-probleem bij Antwerp: "Het was het eerste wat hij zei"

Janssen-probleem bij Antwerp: "Het was het eerste wat hij zei"

09:00
Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden"

Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden"

08:40
25
Schitterend initiatief: supporters KV Mechelen en OH Leuven slaan handen in elkaar

Schitterend initiatief: supporters KV Mechelen en OH Leuven slaan handen in elkaar

11:20
Opmerkelijk: excuses voor Thorsten Fink van zijn collega/tegenstander

Opmerkelijk: excuses voor Thorsten Fink van zijn collega/tegenstander

08:20
Patris doet boekje open over financiële kant van zijn transfer en zijn positie in rivaliteit tussen Anderlecht

Patris doet boekje open over financiële kant van zijn transfer en zijn positie in rivaliteit tussen Anderlecht

19:30
"KV Mechelen begrijpt het niet of geeft het nog niet toe, maar het is meer geschikt voor uitwedstrijden" Opinie

"KV Mechelen begrijpt het niet of geeft het nog niet toe, maar het is meer geschikt voor uitwedstrijden"

10:15
Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez

Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez

21:12
Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

08:00
7
Ramp of niet? Standard krijgt verdict over blessure van Marco Ilaimaharitra te horen

Ramp of niet? Standard krijgt verdict over blessure van Marco Ilaimaharitra te horen

21:20
Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

07:20
1
Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière

Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière

20:29
Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer Reactie

Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer

20:08
'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

20:30
2
Zulte Waregem ootmoedig na puntendeling bij Cercle Brugge

Zulte Waregem ootmoedig na puntendeling bij Cercle Brugge

19:45
2
Jesper Fredberg haalt oude bekende van Anderlecht naar Sampdoria

Jesper Fredberg haalt oude bekende van Anderlecht naar Sampdoria

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/10: Cvetkovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/10: Cvetkovic

23:00
🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen

🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen

10:30
'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'

'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'

23:00
1
Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp Reactie

Nicky Hayen beseft dat Club Brugge goed weg komt op veld van Antwerp

18:20
3
Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig" Reactie

Romeo Vermant heeft oproep voor fans van tegenstander: "Vind dat geweldig"

18:05
19
Cercle Brugge en Zulte Waregem serveren match met twee gezichten

Cercle Brugge en Zulte Waregem serveren match met twee gezichten

17:57
Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt

18:00
9
Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden

Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden

09:20
Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest Reactie

Was dit de laatste tik voor Stef Wils? Antwerp-trainer heeft duidelijk antwoord of hij voor zijn job vreest

16:51
16
📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

21:00
1
📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle

📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle

07:40
Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

Brandon Mechele windt er geen doekjes om na zege van Club Brugge

16:00
2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

2 op 21: Antwerp morst met de kansen en gaat ook tegen Club Brugge onderuit

15:24
"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

07:00
Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

Bjorn Meijer opnieuw zwaar (?) geblesseerd: Club Brugge-verdediger in tranen van het veld

15:24
1
📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'

📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'

22:30
Johan Boskamp heeft een heel duidelijke boodschap over Vincent Kompany

Johan Boskamp heeft een heel duidelijke boodschap over Vincent Kompany

22:00
🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

21:40
9
Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid"

Het boetekleed aangetrokken: "We bestonden niet en dat is mijn verantwoordelijkheid"

11:45
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over 'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler' Artevelde Artevelde over Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze cartman_96 cartman_96 over Cristiano Ronaldo is er bijna: legendarische en ongrijpbaar gewaande kaap is in zicht DKMA DKMA over 🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen? rafke pafke rafke pafke over Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden" Soloria Soloria over Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid franchi franchi over 🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois Obiku Obiku over Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief" franchi franchi over 'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer' Swakken Swakken over Stijn Stijnen neemt geen blad voor de mond na flater van doelman van Patro Eisden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved