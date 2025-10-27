Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze

Deze week vinden de 1/16de finales van de Beker van België plaats. Vraag je je nog steeds af hoe je de competitie kunt volgen? Hier is het antwoord.

De wedstrijden van de 1/16e finales die op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 oktober zullen worden gespeeld, zullen exclusief te zien zijn op de DAZN-applicatie. Er zullen dus geen wedstrijden op een klassieke en openbaar toegankelijke televisiezender worden uitgezonden.

Voorheen zonden VRT en VTM aan de Vlaamse kant en ook RTL meerdere wedstrijden uit op hun zenders. Voortaan moet men verplicht gebruikmaken van de streamingdienst.

DAZN heeft de volledige rechten van de competitie verworven. "Alle wedstrijden van de 16e, 8e, kwartfinales, halve finales en finale van de Beker van België zullen live te zien zijn in de DAZN-app", meldde het platform afgelopen september.

De Beker van België wordt toegevoegd aan alle wedstrijden van de Pro League, de Challenger Pro League en één wedstrijd per speeldag van de Lotto Super League. DAZN blijft zijn rechten in het voetbal uitbreiden door nu de controle te hebben over het beste van het Belgische voetbal.





Mooie affiches

Onder de wedstrijden die deze week worden uitgezonden zijn onder andere een SK Beveren - Standard Luik (dinsdag), een RFC Luik - Charleroi (dinsdag), Anderlecht - Ninove (dinsdag), Club Brugge - Aalst (woensdag) of nog Tubeke - Union Saint-Gilloise (woensdag).