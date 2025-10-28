Dokter komt met vers nieuws over blessure en operatie Kevin De Bruyne

Dokter komt met vers nieuws over blessure en operatie Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne kampt opnieuw met een hamstringblessure en moet ruim twee jaar na zijn vorige operatie weer onder het mes. Het gaat echter om een volledig nieuw letsel, benadrukt dokter Kristof Sas.

“Het heeft niets te maken met de eerdere chirurgie, die enorm goed is gelukt", zegt hij bij Sporza. De Rode Duivel liep de blessure op tijdens de wedstrijd tegen Inter Napoli en moest het veld voortijdig verlaten. MRI-scans bevestigden een peesletsel in de spier, een situatie die vaak een chirurgische ingreep vereist om volledige genezing en herval te voorkomen. “Als dat geraakt is in je hamstrings, loop je anders risico op slechte heling", legt Sas uit.

Het verleden van De Bruyne maakt het nieuws gevoelig. In de zomer van 2023 onderging hij een gelijkaardige operatie en lag vier maanden uit de roulatie. “Meestal rekenen we opnieuw op zo’n vier maanden voor je volledig actief kan zijn", geeft Sas aan. Het verschil is dat het nu gaat om een vers letsel, wat de ingreep technisch eenvoudiger maakt.

Ouderdom is relatief bij zo'n blessure

De arts onderstreept dat de operatie bedoeld is om De Bruyne als topsporter optimaal te laten presteren. “Voor het dagelijkse leven heb je deze chirurgie niet nodig. Het is specifiek om op topniveau de spier volledig te kunnen benutten.” 

Sas benadrukt dat de leeftijd van 34 jaar een rol speelt bij het blessurerisico. “Hoe ouder je wordt, hoe groter het risico op blessures. Maar in topsport is ouderdom relatief. De slaagkansen van de chirurgie en de revalidatie zijn nog altijd zeer hoog.” 

WK komt normaal gezien niet in gevaar

Het mentale aspect van de blessure wordt door Sas niet onderschat. “Natuurlijk voelt een speler eerst teleurstelling, maar zodra er beslist is over het traject, richt de mindset zich meteen op de toekomst. De teleurstelling wijkt naar de achtergrond.” 

Het is nu uitkijken naar de revalidatie en de terugkeer op het veld. Dokter Sas bevestigt dat de ingreep duurzaam is en gericht op prestaties. Voor de fans van België en Manchester City is het hopen dat De Bruyne tijdig herstelt om volgend seizoen weer het verschil te maken, zowel voor zijn club als voor de Rode Duivels op het WK. "Normaal komt dat niet in gevaar, maar het is belangrijk dat hij eerst speelt bij Napoli om het gevoel terug te krijgen."
 

