Felice Mazzu geeft toe dat hij moest veranderen: "Dat werd niet echt gewaardeerd"

Felice Mazzu is terug in de Belgische competitie, dit keer als trainer van OH Leuven. De coach wil niet alleen de club weer op het juiste spoor krijgen, maar ook zichzelf verder ontwikkelen na een bewogen periode bij Sint-Truiden.

Opmerkelijk genoeg keert Mazzu terug naar de plek waar zijn vorige avontuur tot een abrupt einde kwam. In Leuven verloor STVV destijds een cruciale wedstrijd die leidde tot de Playdowns én zijn ontslag. Die dag haalde hij fel uit naar de arbitrage, iets waar hij nu met meer afstand op terugkijkt.

“Ik moet nog steeds op bepaalde momenten oplettend zijn”, vertelt Mazzu aan DAZN. “Toen heb ik me op een natuurlijke manier uitgedrukt, maar dat werd niet echt gewaardeerd. Ik begrijp dat. Ik was niet vulgair, maar het was misschien wel het einde van een bepaald leven. Vandaag begint een ander.”

Rustiger geworden

De 58-jarige trainer klinkt rustiger en meer zelfbewust. “Ik heb hiervan geleerd. Het belangrijkste is dit nieuwe project. In het leven moet je het positieve en negatieve onthouden. Ik wil de fouten uit het verleden gebruiken om beter te worden, maar tegelijk mijn enthousiasme behouden.”

Mazzu blijft ook eerlijk over zijn temperament. “Ik ben een mens zoals iedereen. Ik heb emoties, verlangens en teleurstellingen. Soms kookt het in mijn hoofd, dat weet ik van mezelf. Daar moet ik nog in groeien, zelfs op mijn leeftijd.”

Voor de coach voelt zijn aanstelling bij OHL symbolisch aan. “Het was inderdaad het einde van iets in die perskamer van Leuven met Sint-Truiden. Nieuwe verhalen gaan daar nu geschreven worden. Misschien is er geen toeval”, besluit hij met een glimlach.