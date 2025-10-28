Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."
Foto: © photonews

Séverine Parlakou heeft voor nog eens gereageerd op de pijnlijke opmerking van commentator Peter Morren. Die liet zich vrijdagavond tijdens Charleroi-Anderlecht, denkend dat zijn microfoon uit stond, laatdunkend uit over haar niveau van Nederlands.

Zijn woorden werden echter live uitgezonden en veroorzaakten meteen heel wat commotie. “Jullie hebben het misschien gezien", zegt Parlakou in haar wekelijkse round up bij Sudinfo. “Mijn ‘collega’, denkend dat zijn microfoon uit was, klaagde over mijn niveau van Nederlands. Ik wil hem geen aandacht geven en liever verdergaan, maar ik ben het aan mijn lezers verplicht om te reageren.”

De journaliste geeft toe dat de woorden haar hebben geraakt. “Ik was uiteraard geschokt", klinkt het. “Maar weet dat ik altijd het beste van mezelf zal blijven geven. Ik werk elke dag om me te verbeteren, en dat zal ik blijven doen. Dat is mijn manier om te antwoorden.”

Veel steunbetuigingen

Tegelijkertijd spreekt ze haar dankbaarheid uit voor de vele steunbetuigingen die ze ontving na het incident. “Ik wil iedereen bedanken voor de enorme golf aan steun. Jullie boodschappen hebben me diep geraakt", aldus Parlakou. “Het doet deugd om te voelen dat zoveel mensen achter mij staan.”

Volgens Parlakou is respect in de media cruciaal. Peter Morren verontschuldigde zich de dag daarna ook al in de media.

De journaliste besluit dat ze het incident achter zich wil laten, maar het niet zal vergeten. Bij DAZN hebben ze intussen wel aangegeven dat ze het intern gaan bespreken.

