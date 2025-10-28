"We kunnen ons dat niet permitteren": KV Kortrijk met mes tussen de tanden (en 1.000 fans) naar Cercle

KV Kortrijk staat voor een drukke week met twee wedstrijden op korte termijn. Coach Michiel Jonckheere blikt vooruit op de bekerconfrontatie tegen Cercle Brugge en benadrukt dat de inzet onverminderd hoog blijft, ondanks personele zorgen.

Jonckheere over rotatie en inzet

Voor het eerst dit seizoen kampt Kortrijk met een reeks afwezigen door blessures en ziekte. Er moet dus geschoven worden in de bekerpartij. Jonckheere maakt duidelijk dat dit niet voortkomt uit het sparen van spelers voor de competitiematch tegen Beerschot. “Ik wil ook deze bekerwedstrijd winnen”, stelt hij op de website van KVK. Namen van afwezigen worden bewust niet genoemd.

De coach verzet zich tegen het idee van rotatie als teken van onderschatting. “Als je spreekt van roteren is het alsof je de match minder belangrijk vindt en dat is helemaal niet het geval”, zegt hij. Wel erkent hij dat hij niet met dezelfde elf zal starten in beide duels, maar dat gebeurt volgens hem vanuit een noodzaak tot frisheid en niet uit strategische afweging.

De aanwezigheid van circa 1.000 meegereisde supporters onderstreept de ernst van de opdracht. Jonckheere benadrukt dat elke speler die aan de aftrap verschijnt, klaar moet zijn. “We kunnen ons niet permitteren om er niet voluit voor te gaan”, klinkt het. De coach rekent op maximale inzet van zijn selectie.

Spelbeeld en prognose

Cercle Brugge is volgens Jonckheere veranderd sinds het vertrek van coach Muslic, maar blijft vasthouden aan een directe speelstijl. “Ze slaan snel het middenveld over en spelen het liefst verticaal”, zegt hij. Dat biedt volgens hem ook kansen voor Kortrijk, al erkent hij dat Cercle met iets meer efficiëntie hoger had gestaan op de ranglijst.

Wat betreft de kansenverdeling houdt Jonckheere het op een lichte voorkeur voor de tegenstander. “De kansen op winst zijn 60/40”, stelt hij. Kortrijk start dit seizoen doorgaans als favoriet, maar in deze bekerwedstrijd ziet hij Cercle in die rol. Dat geeft zijn ploeg volgens hem een zekere vrijheid in aanpak.