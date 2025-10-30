'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'
Antonio Cordero, de Spaanse jeugdinternational die sinds augustus op huurbasis uitkomt voor Westerlo, krijgt voorlopig weinig speelminuten in de Jupiler Pro League. Dat leidt tot bezorgdheid bij zijn moederclub Newcastle United, die andere verwachtingen had bij de uitleenbeurt.

Beperkte inzet ondanks ontwikkelingsplan

Cordero werd door Newcastle United voor één seizoen uitgeleend aan Westerlo. De Engelse club koos bewust voor een Belgische bestemming, mede vanwege de gelijkenissen in speelstijl met de Premier League. Volgens The Athletic was het de bedoeling dat Cordero zich zou ontwikkelen zoals Luka Vuskovic, die eerder succesvol werd uitgeleend.

De realiteit blijkt anders. In de eerste tien speeldagen van de competitie kreeg Cordero slechts zes invalbeurten, goed voor een totaal van 83 minuten. In geen enkele wedstrijd behoorde hij tot de basiself. Zijn aandeel in doelpunten en assists blijft voorlopig op nul staan.

Reactie vanuit Engeland en toekomstperspectief

Newcastle United is volgens The Athletic not amused over de beperkte inzet van hun talentvolle speler. De club had gerekend op meer structurele speeltijd voor Cordero, die recent nog actief was in de finale van het EK U19. De situatie wordt nauwlettend opgevolgd door de technische staf in Engeland.

Cordero zelf blijft voorlopig bij Westerlo, waar hij deel uitmaakt van een selectie met meerdere jonge spelers. De club bevestigde bij aanvang van het seizoen dat hij een veelbelovend profiel heeft en werd binnengehaald om de aanvalslinie te versterken. Westerlo gaf eerder aan dat de integratie van buitenlandse jongeren tijd vergt.

Of er in januari wordt ingegrepen, hangt af van de evolutie in de komende weken. Newcastle United heeft de optie om de uitleenbeurt vroegtijdig te beëindigen, mocht de situatie onveranderd blijven. Voorlopig blijft Cordero beschikbaar voor Westerlo, maar de druk op meer speeltijd neemt toe.

