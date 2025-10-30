Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof
Foto: © photonews

KRC Genk had in de Beker van België weinig problemen met RWDM. Het won uiteindelijk met 3-0 en mocht daarvoor ook Daan Heymans danken. Die is zo stilaan echt op de terugweg na een blessure vroeg in het seizoen.

Twee keer kon hij scoren vanuit een stilstaande fase. Daar was hij zelf over verrast, want het lukt hem zelden om dat te doen. "Ik was verrast dat ik bij de 3-0 opnieuw vrijstond."

Daan Heymans kijkt uit naar duel met Westerlo

Dit weekend volgt een belangrijk duel voor Genk én voor Heymans, tegen Westerlo - de ex-ploeg van Heymans waar hij in de jeugd speelde gedurende tien jaar.

"Toen ik werd geopereerd, had ik 2 november al aangekruist. Deze wilde ik niet missen", gaf hij aan bij Het Belang van Limburg. Coach Thorsten Fink was dan weer bijzonder in de wolken over zijn poulain.

Thorsten Fink vol lof voor Daan Heymans

“We hebben Daan de voorbije maanden gemist. We hebben weinig gestalte in de ploeg, hij heeft een neus voor goals. Vorig seizoen maakte hij er vijftien voor Charleroi, die komen niet uit het niets."

"Daan kan een sterk duo vormen met Oh. Ik ben blij dat we deze opdracht tot een goed eind brachten. We speelden niet onze beste match, maar scoorden drie keer en hielden de nul. Positieve dingen om mee te nemen.”

