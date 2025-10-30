De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

Elf van de zestien bekerwedstrijden zijn al gespeeld. Telkens nam de club uit eerste klasse de bovenhand. Lukt dat ook voor Westerlo op het veld van Beerschot?

Na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Dender staat er voor Westerlo een verplaatsing naar Beerschot op het programma. Op het Kiel gaan de troepen van Issame Charaï op zoek naar winst en de volgende ronde.

Vormdip in competitie

Winst is een must voor Westerlo want in de competitie loopt het minder vlot. Westerlo haalde uit de afgelopen 6 wedstrijden slechts 6 punten uit de mogelijke 18. Te weinig voor een ambitieus Westerlo.

Ongeslagen Beerschot

Bij Beerschot loopt het allemaal wat beter. De 'Ratten' staan derde in de Challenger Pro League en verloren dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. Van de tien wedstrijden won Beerschot er zeven en speelden ze drie keer gelijk.

Heksenketel op het Kiel

Voor Westerlo reden te meer dus om bang te zijn van Beerschot. Bovendien is een wedstrijd op bezoek bij Beerschot nooit een cadeau. De fans zullen er alles aan doen om hun club naar de volgende ronde te brengen.





Oude bekenden voor Westerlo

Tegen Beerschot zal Westerlo ook oog in oog komen met enkele oude bekenden. Een blij weerzien met Lukas Van Eenoo en Edisson Jordanov. Van Eenoo speelde volgens Transfermarkt maar liefst 179 wedstrijden voor Westerlo. Jordanov speelde 73 wedstrijden voor de Kemphanen.