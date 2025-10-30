📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

Club Brugge heeft volgens transferjournalist Ekrem Konur concrete belangstelling voor Ismaël Baouf, centrale verdediger van SC Cambuur. De 19-jarige Marokkaanse jeugdinternational speelde eerder bij Anderlecht, maar kon daar niet doorbreken.

Baouf maakt indruk na vertrek uit Neerpede

Ismaël Baouf verliet afgelopen zomer de jeugdopleiding van Anderlecht en tekende bij SC Cambuur, actief in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie. Bij paars-wit kwam hij niet in aanmerking voor speelminuten in het eerste elftal, ondanks 51 optredens bij RSCA Futures.

Cambuur bood hem een kans op regelmatige speeltijd, wat resulteerde in vijf officiële wedstrijden en één doelpunt. Tijdens het WK U20 met Marokko was Baouf een vaste waarde. Zijn prestaties trokken de aandacht van meerdere clubs.

Ekrem Konur stelt dat Ajax, PSV, Feyenoord en AZ de verdediger in de gaten houden. Ook buiten Nederland is er interesse: Club Brugge, Lille en Bologna volgen zijn ontwikkeling nauwgezet op, zo weet de transferjournalist te melden.

Club Brugge en de pijn van Anderlecht

De interesse van Club Brugge in Baouf is opvallend, gezien zijn verleden bij Anderlecht. Anderlecht liet hem zomaar vertrekken, terwijl hij nu uitgroeit tot een veelbesproken talent. In het Lotto Park zal men deze ontwikkeling met gemengde gevoelens volgen.

Baouf staat bij Cambuur onder contract tot 2028. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op circa 700.000 euro. Club Brugge zou hem beschouwen als een potentiële versterking, mede in het licht van mogelijke uitgaande transfers van Joel Ordóñez of Zaid Romero.