📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft volgens transferjournalist Ekrem Konur concrete belangstelling voor Ismaël Baouf, centrale verdediger van SC Cambuur. De 19-jarige Marokkaanse jeugdinternational speelde eerder bij Anderlecht, maar kon daar niet doorbreken.

Baouf maakt indruk na vertrek uit Neerpede

Ismaël Baouf verliet afgelopen zomer de jeugdopleiding van Anderlecht en tekende bij SC Cambuur, actief in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie. Bij paars-wit kwam hij niet in aanmerking voor speelminuten in het eerste elftal, ondanks 51 optredens bij RSCA Futures.

Cambuur bood hem een kans op regelmatige speeltijd, wat resulteerde in vijf officiële wedstrijden en één doelpunt. Tijdens het WK U20 met Marokko was Baouf een vaste waarde. Zijn prestaties trokken de aandacht van meerdere clubs.

Ekrem Konur stelt dat Ajax, PSV, Feyenoord en AZ de verdediger in de gaten houden. Ook buiten Nederland is er interesse: Club Brugge, Lille en Bologna volgen zijn ontwikkeling nauwgezet op, zo weet de transferjournalist te melden.

Club Brugge en de pijn van Anderlecht

De interesse van Club Brugge in Baouf is opvallend, gezien zijn verleden bij Anderlecht. Anderlecht liet hem zomaar vertrekken, terwijl hij nu uitgroeit tot een veelbesproken talent. In het Lotto Park zal men deze ontwikkeling met gemengde gevoelens volgen.

Baouf staat bij Cambuur onder contract tot 2028. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op circa 700.000 euro. Club Brugge zou hem beschouwen als een potentiële versterking, mede in het licht van mogelijke uitgaande transfers van Joel Ordóñez of Zaid Romero.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Anderlecht
Club Brugge
Ismael Baouf

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

13:00
Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

15:39
1
'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

12:40
3
📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

15:30
Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

14:40
8
Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

15:10
Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

13:30
2
Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

13:15
West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

15:00
1
LIVE: Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

LIVE: Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

14:30
🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

14:30
1
Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

14:20
📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief De derde helft

📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief

14:00
2
De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

12:50
Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

11:40
10
Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

10:30
🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

11:03
'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

12:20
2
De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

12:00
1
LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

11:00
Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

11:20
RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

10:45
1
Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

10:00
Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

10:23
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden Opinie

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden

09:15
2
"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

09:31
Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

07:00
6
Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

08:00
3
Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

09:02
Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

08:41
Vincent Kompany is in de wolken

Vincent Kompany is in de wolken

08:20
1
Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

07:20
4
Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

07:40
2
Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

20:40
"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

06:30
1
Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede

22:31
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 31/10 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf JaKu JaKu over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Cerclist Cerclist over West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk? Johnnie Walker Johnnie Walker over Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels? Andreas2962 Andreas2962 over 📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief Robin Kadivnik Robin Kadivnik over 🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten FCB vo altijd FCB vo altijd over Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona Swakke25 Swakke25 over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 CringeMedia CringeMedia over Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved