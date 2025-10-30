Interview Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche en viseert één ploeg: "Dat wordt knokken!"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Tubeke
Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche en viseert één ploeg: "Dat wordt knokken!"
Foto: © photonews

PSV-talent Noah Fernandez staat symbool voor de nieuwe generatie Belgische toptalenten: talentvol, bescheiden en hongerig naar succes. Na de pijnlijke uitschakeling tegen Frankrijk op het EK wil de middenvelder nu met zijn ploeg revanche nemen op het grootste jeugdtoernooi ter wereld.

“Dit is een WK, dat wil je niet missen", zegt Fernandez. “Het is een geweldig podium om jezelf te laten zien. Zo’n toernooi speel je misschien maar één keer in je leven.”

De 17-jarige maakte dit seizoen zijn debuut bij PSV en lijkt op de drempel van een echte doorbraak te staan. Toch blijft hij nuchter. “Elke dag moet ik mezelf bewijzen en hard werken. Er wordt veel over mij gesproken, maar ik blijf met de voetjes op de grond. We zien wel hoe het uitpakt.”

Revanchegevoel leeft in de groep

België U17 trekt naar Qatar met torenhoge motivatie. De uitschakeling op het EK tegen Frankrijk doet nog steeds pijn. Nu zijn ze opnieuw bij de topfavorieten. “We willen alles geven", zegt Fernandez. “Tegen Frankrijk speelden we misschien wel onze beste wedstrijd ooit als groep. We hebben geleerd dat efficiëntie het verschil maakt. Dat willen we nu rechtzetten.”

De jonge Duivels vormen volgens hem een bijzonder hechte lichting. “We kennen elkaar goed, we weten wat we aan elkaar hebben. Buiten het veld zijn we ook echt vrienden. Dat maakt ons sterk.”

Titelambities niet onder stoelen of banken

De selectie mist in de openingsfase enkele sterkhouders zoals Nathan De Cat en Jorthy Mokio, maar Fernandez gelooft rotsvast in het collectief. “Dat zijn belangrijke jongens, maar wij moeten gewoon onze drie groepswedstrijden winnen. Dan sluiten zij wel weer aan.”

Mag België dan dromen van de wereldtitel? “Ja, sowieso. We hebben een sterke ploeg, dus waarom niet? Als we weer tegen Frankrijk uitkomen? Dat wordt knokken", lachte hij.

Doorbraak bij PSV lonkt

Ook op clubniveau gaat het hard. Fernandez maakte net zijn eerste minuten bij PSV en voelt dat zijn kans eraan komt. “Het gaat goed bij PSV, maar ik moet blijven werken. De club heeft me gesteund dat ik naar het WK mag vertrekken, en dat waardeer ik enorm.”

Fernandez en zijn ploegmaats vertrekken met geloof en gretigheid richting Qatar. Als de jonge Duivels hun potentieel kunnen waarmaken, mogen ze dromen van iets groots. En misschien schrijft Noah Fernandez binnenkort niet alleen geschiedenis met België, maar ook met PSV.

