Toby Alderweireld geeft meer uitleg over Masked Singer: "Mijn moeder zei dat Oehoe te goed zong om ik te zijn"

Toby Alderweireld zorgde vrijdagavond voor een verrassing van formaat in The Masked Singer. De voormalige Rode Duivel bleek de man achter het masker van Oehoe, een duidelijke knipoog naar de Bosuil, het stadion van zijn ex-club Antwerp.

“Dat was natuurlijk bewust gekozen”, lachte Alderweireld na zijn ontmaskering. “Ik was waarschijnlijk de eerste deelnemer met een rechtstreeks verband tussen mijn kostuum en mijn carrière.”

Zijn deelname was voor velen geen complete verrassing. “Ik hoorde dat mijn naam al rondging”, vertelt Alderweireld. “Mijn broers zeiden: ‘We weten dat jij het bent.’ Maar mijn moeder geloofde het niet. Ze zei: ‘Oehoe zingt te goed, dat kan Toby niet zijn.’ Ik vond dat eigenlijk een heel mooi compliment.”

Ook thuis werd er druk gespeculeerd. “Mijn dochter Ayla was helemaal in de war toen ze samen met mij naar The Masked Singer keek”, glimlacht de ex-verdediger. “Ze hoorde de jury mijn naam noemen en dacht dat ze zich vergisten. Toen zei ik: ‘Je hebt gelijk, dat kan papa niet zijn.’ Dat was een klein leugentje om bestwil.”

Alderweireld nam deel aan The Masked Singer voor zijn kinderen

Zijn deelname deed hij vooral voor zijn kinderen. “We keken elk seizoen samen, dus vond ik het een leuk idee om dit te doen voor hen. Toen ik nog actief was als voetballer, kon ik dat nooit combineren. Nu had ik geen excuus meer om nee te zeggen.”





Toch was het avontuur zwaarder dan verwacht. “Ik dacht: ik heb een goeie conditie, dat komt wel goed. Maar zingen én dansen met dat masker op… dat is andere koek. Je ziet bijna niets en het is behoorlijk benauwd. Gelukkig bleef ik op toon en vergat ik mijn teksten niet.”

En hoe competitief hij ook blijft, Alderweireld kan er intussen om lachen. “Natuurlijk wilde ik langer in de wedstrijd blijven, dat zit in mijn aard. Maar ik heb me enorm geamuseerd. En eerlijk: ik weet nu dat mijn toekomst niet in de muziek ligt. Al mag je me altijd boeken voor een feestje – bij wijze van spreken dan", lachte hij.