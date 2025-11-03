Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

De UEFA heeft de scheidsrechters aangeduid voor de Europese duels van Club Brugge en Union SG. Espen Eskas leidt Union-Atlético Madrid, terwijl Anthony Taylor de topper Club-Barcelona in goede banen zal proberen te houden. Ook Erik Lambrechts krijgt een rol deze Europese speeldag.

Na een week bekervoetbal maken Club Brugge en Union SG zich klaar voor een nieuwe Europese week. Beide ploegen komen een club uit La Liga tegen.

Scheidsrechters voor matchen van Club Brugge & Union SG zijn bekend

Union SG speelt dinsdagavond (21u00) al tegen Atlético Madrid. Het is de eerste ontmoeting tussen beide clubs, en bovendien de eerste keer dat Union tegen een Spaanse ploeg speelt. Espen Eskas werd dor de UEFA aangesteld als scheidsrechter voor het duel.

De recente geschiedenis speelt in het voordeel van Union. Atlético Madrid kon zijn laatste drie wedstrijden tegen Belgische clubs namelijk niet winnen. Het verloor met 0-2 van Club Brugge, en speelde nadien 0-0 gelijk tegen blauw-zwart in het seizoen 22/23.

Club neemt het zelf pas woensdag op tegen FC Barcelona. De bekende scheidsrechter Anthony Taylor zal deze match in goede banen moeten leiden. Na de 3-2 nederlaag tegen Antwerp, twee seizoenen geleden, heeft Barça nog iets recht te zetten tegen in België.





Erik Lambrechts fluit Tottenham-Kopenhagen

Verder is er deze speeldag ook een rol weggelegd voor Erik Lambrechts in Europa. De Belgische scheidsrechter mag dinsdag de wedstrijd Tottenham-Kopenhagen fluiten. Hij wordt bijgestaan door Jo de Weirdt en Kevin Monteny als assistenten, Nathan Verboomen als vierde ref en Bram Van Driessche die in de VAR zit.