U17 weet na verpletterende zege wat het moet doen als het De Cat & co aan boord wil krijgen

U17 weet na verpletterende zege wat het moet doen als het De Cat & co aan boord wil krijgen
Foto: © photonews
Word fan van België! 2606

België heeft haar openingswedstrijd van het WK U17 verloren. Het zal daardoor waarschijnlijk moeten winnen van Tunesië en Fiji, die het meteen daarna tegen elkaar opnamen, om nog in een goede vorm richting de volgende ronde te raken.

Het WK U17 is maandag begonnen in Qatar, en België was dicht bij een kleine stunt tegen Argentinië tijdens hun eerste wedstrijd deze namiddag. De jonge Belgen van Bob Browaeys verloren met 3-2, nadat ze met 1-2 hadden voorgestaan.

Wordt het doelsaldo belangrijk voor Rode Duivels U17?

Ze volgden dus met aandacht de tweede wedstrijd van de dag in deze Groep D: de confrontatie tussen Tunesië en Fiji. Niet geheel onverwacht heeft Tunesië de kleine Oceanische natie ruim verslagen met een score van 6-0.

België zal, als het een voorsprong in doelsaldo wil nemen, dus ook moeten uitpakken tegen het bescheiden Fiji aanstaande donderdag om 15u45, terwijl Tunesië iets eerder (14u30) de strijd zal aangaan met Argentinië.

Beslissende wedstrijd tegen Tunesië zondag?

De beslissende wedstrijd tussen Tunesië en België wordt vervolgens zondag gespeeld om 13u30. De eerste twee van elke groep plaatsen zich, maar ook de 8 beste derdes, waardoor de kansen op kwalificatie voor België nog steeds groot zijn.

Maar als derde van een groep tegen een groepswinnaar moeten spelen? Dat wil je in de eerste knock-outfase alvast vermijden. De zestiende finales mogen nooit het eindstation zijn van de Rode Duivels U17.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na zware blessure en operatie

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na zware blessure en operatie

22:30
Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

22:15
Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ...

Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ...

21:20
4
La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus Reactie

La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus

21:50
'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens'

21:40
2
Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015?

20:00
1
Flinke meevaller voor Vincent Kompany: terugkeer absolute parel nakend

Flinke meevaller voor Vincent Kompany: terugkeer absolute parel nakend

19:20
Club Brugge-spelers laten hun hart spreken en jagen allerhoogste dromen na: "Barcelona, Real, Bayern..." Reactie

Club Brugge-spelers laten hun hart spreken en jagen allerhoogste dromen na: "Barcelona, Real, Bayern..."

20:40
Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

Wesley Sonck en Steven Defour zijn het niet eens over situatie bij RSC Anderlecht

21:01
"KAA Gent speelde als een 125-jarige, het was een vernedering"

"KAA Gent speelde als een 125-jarige, het was een vernedering"

20:50
WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië

WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië

17:42
17
🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië

20:20
1
Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

19:45
9
Bij Cercle Brugge zeggen ze waar het op staat: "Het is onaanvaardbaar"

Bij Cercle Brugge zeggen ze waar het op staat: "Het is onaanvaardbaar"

19:30
Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

Een nieuw paars-wit duo geboren? 'Bertakovic' (of 'Cvetkoccini') doet Anderlecht-fans dromen

19:00
3
De toekomst van Anderlecht? Jongere 'broer van' verkozen tot beste speler van prestigieus toernooi

De toekomst van Anderlecht? Jongere 'broer van' verkozen tot beste speler van prestigieus toernooi

18:40
2
Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

18:20
3
Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal"

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal"

17:00
35
Het WK U17 gaat van start: zo kunt u de Jonge Duivels aan het werk zien

Het WK U17 gaat van start: zo kunt u de Jonge Duivels aan het werk zien

15:30
6
Na zeven maanden zonder doelpunt: Loïs Openda krijgt steun uit opvallende hoek

Na zeven maanden zonder doelpunt: Loïs Openda krijgt steun uit opvallende hoek

17:40
Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

17:20
9
Ambitieuze Belgische profclub zet stap richting promotie: dit hebben ze te zeggen

Ambitieuze Belgische profclub zet stap richting promotie: dit hebben ze te zeggen

17:10
3
Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

Volgt er een pandoering? Diego Simeone komt met fikse waarschuwing voor Union SG

16:30
'Standard kaapt belangrijke pion weg bij FCV Dender'

'Standard kaapt belangrijke pion weg bij FCV Dender'

16:00
David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden Analyse

David Hubert en spelers Union SG naar Madrid: dit is de les die ze van Zulte Waregem kunnen onthouden

14:10
🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand

🎥 Grappige beelden na Westerlo-Genk: spelers vieren voor... niemand

15:00
Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

Gumienny genadeloos voor D'Hondt: "Het ontbreekt hem aan gezond verstand de laatste tijd"

14:40
2
Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

Standard, Anderlecht en... OHL schitteren: dit is ons Team of the Week

14:20
1
Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

Club Brugge krijgt bekende ref tegen Barcelona, Erik Lambrechts mag Champions League-wedstrijd fluiten

14:00
Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

Cercle doet wat tot nu toe enkel Standard kon: "Tegen Union en zelfs Club Brugge alles onder controle"

13:45
2
Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

13:30
12
Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

13:00
9
Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

12:40
6
Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

12:30
Furieuze Cercle-coach haalt snoeihard uit na nederlaag tegen RAAL: "Dit kan toch niet echt gebeurd zijn?"

Furieuze Cercle-coach haalt snoeihard uit na nederlaag tegen RAAL: "Dit kan toch niet echt gebeurd zijn?"

12:20
Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

Thibaut Courtois reageert op opvallend nieuws uit de Formule 1-wereld

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 9
Noorwegen Noorwegen 13/11 Estland Estland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 13/11 IJsland IJsland
Armenië Armenië 13/11 Hongarije Hongarije
Frankrijk Frankrijk 13/11 Oekraïne Oekraïne
Moldavië Moldavië 13/11 Italië Italië
Engeland Engeland 13/11 Servië Servië
Andorra Andorra 13/11 Albanië Albanië
Ierland Ierland 13/11 Portugal Portugal
Finland Finland 14/11 Malta Malta
Luxemburg Luxemburg 14/11 Duitsland Duitsland
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Kroatië Kroatië 14/11 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Polen Polen 14/11 Nederland Nederland
Slovakije Slovakije 14/11 Noord-Ierland Noord-Ierland
Kazachstan Kazachstan 15/11 België België
Georgië Georgië 15/11 Spanje Spanje
Cyprus Cyprus 15/11 Oostenrijk Oostenrijk
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Wales Wales
Turkije Turkije 15/11 Bulgarije Bulgarije
Slovenië Slovenië 15/11 Kosovo Kosovo
Zwitserland Zwitserland 15/11 Zweden Zweden
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 15/11 Roemenië Roemenië
Denemarken Denemarken 15/11 Wit-Rusland Wit-Rusland
Griekenland Griekenland 15/11 Schotland Schotland

Nieuwste reacties

FranskeVRooij FranskeVRooij over Kiest Rudi Garcia voor opvallende nieuwe Rode Duivel? Zelfs nog nooit bij de beloften, maar ... poestexas poestexas over 'RSC Anderlecht wil hem al een jaar en nu is het menens' Dirk ie Dirk ie over Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG MALYNWA MALYNWA over Wat is er geworden van de U17-bronzenmedaillewinnaars in 2015? Joske89 Joske89 over Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon Alex1898 Alex1898 over Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting E. Stoefs E. Stoefs over WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië Meut Meut over Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal" Meut Meut over 🎥 Rode Duivel in middelpunt van controverse in Italië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved