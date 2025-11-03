U17 weet na verpletterende zege wat het moet doen als het De Cat & co aan boord wil krijgen

België heeft haar openingswedstrijd van het WK U17 verloren. Het zal daardoor waarschijnlijk moeten winnen van Tunesië en Fiji, die het meteen daarna tegen elkaar opnamen, om nog in een goede vorm richting de volgende ronde te raken.

Het WK U17 is maandag begonnen in Qatar, en België was dicht bij een kleine stunt tegen Argentinië tijdens hun eerste wedstrijd deze namiddag. De jonge Belgen van Bob Browaeys verloren met 3-2, nadat ze met 1-2 hadden voorgestaan.

Wordt het doelsaldo belangrijk voor Rode Duivels U17?

Ze volgden dus met aandacht de tweede wedstrijd van de dag in deze Groep D: de confrontatie tussen Tunesië en Fiji. Niet geheel onverwacht heeft Tunesië de kleine Oceanische natie ruim verslagen met een score van 6-0.

België zal, als het een voorsprong in doelsaldo wil nemen, dus ook moeten uitpakken tegen het bescheiden Fiji aanstaande donderdag om 15u45, terwijl Tunesië iets eerder (14u30) de strijd zal aangaan met Argentinië.

Beslissende wedstrijd tegen Tunesië zondag?

De beslissende wedstrijd tussen Tunesië en België wordt vervolgens zondag gespeeld om 13u30. De eerste twee van elke groep plaatsen zich, maar ook de 8 beste derdes, waardoor de kansen op kwalificatie voor België nog steeds groot zijn.

Maar als derde van een groep tegen een groepswinnaar moeten spelen? Dat wil je in de eerste knock-outfase alvast vermijden. De zestiende finales mogen nooit het eindstation zijn van de Rode Duivels U17.