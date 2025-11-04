'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

Royal Antwerp FC staat momenteel voorlaatste in de Jupiler Pro League. En dus moet er mogelijk versterking gaan bijkomen. Er is alvast een tester op proef op De Bosuil, zoveel is duidelijk. Of hij de problemen kan oplossen? Dat is een andere vraag.

Royal Antwerp FC heeft dringend punten nodig. Het team staat momenteel met 11 op 39 voorlaatste in de Jupiler Pro League en er komen belangrijke wedstrijden aan voor The Great Old.

Yavan Sebai Senin op proef bij Royal Antwerp FC

Misschien dat Yvan Sebai Senin het team wel op sleeptouw kan nemen. De 19-jarige Ivoriaanse middenvelder is volgens Het Nieuwsblad op proef op De Bosuil.

Eerder dit jaar speelde hij al eens bij Sporting Lissabon, maar daar kreeg hij uiteindelijk geen contractverlenging - de aankoopoptie werd er niet gelicht na enkele goede maanden bij de U19 van de Portugese topclub.

Verleden bij Sporting Lissabon

De voorbije maanden onderhield Senin zijn conditie op individuele basis. Nu traint hij mee met de Young Reds, de beloften van Royal Antwerp FC. Daar probeert hij een contract te versieren - met mogelijke doorstroming naar de A-kern als ultiem doel.

Na onder meer Mahamadou Doumbia en Farouck Adekami zou er een nieuwe Ivoriaanse parel kunnen landen op De Bosuil. Of hij vervolgens de club ook opnieuw op de rails kan zetten is nog een volgende vraag.