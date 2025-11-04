Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG

Bayern München staat dinsdagavond voor een belangrijke confrontatie in de Champions League. De Duitse club neemt het op tegen Paris Saint-Germain in het Parc des Princes. Coach Vincent Kompany gaf voorafgaand aan het duel toelichting bij de voorbereiding en verwachtingen.

Bayern mikt op zestiende opeenvolgende overwinning

Sinds de start van het seizoen heeft Bayern München een reeks van vijftien opeenvolgende zeges opgebouwd. Kompany bevestigde dat hij gelooft in een voortzetting van die reeks, ook tegen een tegenstander van het kaliber van PSG. “We moeten absoluut geloven dat we hier kunnen winnen”, stelt hij in Het Laatste Nieuws.

De trainer erkent dat de opdracht zwaar is. PSG is de regerende winnaar van de Champions League en geldt opnieuw als een van de favorieten voor de eindzege. Kompany gaf aan dat zijn ploeg een foutloze prestatie moet leveren. “We zullen de perfecte wedstrijd moeten spelen”, klinkt het.

De wedstrijd vindt plaats in Parijs, wat volgens Kompany een bijkomende uitdaging vormt. Hij benadrukt dat spelen op verplaatsing tegen een topploeg extra concentratie vereist. Toch blijft hij overtuigd van de kwaliteiten binnen zijn selectie.

Kompany prijst tegenstander, maar gelooft in eigen kansen

Tijdens de persconferentie in Parijs sprak Kompany met respect over PSG. Hij noemde de Franse club de huidige kampioen en verwees naar hun status als topfavoriet. Tegelijk gaf hij aan dat Bayern zich goed heeft voorbereid en klaar is voor de opdracht.

De coach van Bayern München gaf aan dat zijn spelers weten wat er op het spel staat. De reeks van overwinningen is niet alleen een statistiek, maar ook een motivatie. Kompany benadrukte dat het team gelooft in een positief resultaat, ondanks de sterkte van de tegenstander.

De wedstrijd tegen PSG wordt beschouwd als een test voor Bayern. Kompany gaf aan dat zijn ploeg zich niet laat afschrikken door het decor of de reputatie van de tegenstander. “We geloven in onze kansen”, besluit onze landgenoot.