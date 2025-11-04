Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

Na zijn ontslag bij Southampton wordt Will Still door analist Hugh Woozencroft genoemd als geschikte kandidaat voor Celtic Glasgow. De Anglo-Belg zou volgens hem snel opnieuw aan de slag kunnen in het Britse voetbal.

Ontslag bij Southampton na nederlaag tegen Preston

Southampton verloor de thuiswedstrijd tegen Preston North End. De club staat momenteel op de 21e plaats in de Championship. Kort na deze nederlaag werd trainer Will Still ontslagen. Zijn vertrek kwam niet onverwacht, aangezien de resultaten sinds zijn aanstelling wisselvallig waren.

Still kon de ploeg niet structureel naar betere prestaties leiden. Ondanks enkele positieve wedstrijden bleef Southampton ondermaats presteren. De clubleiding besloot daarop in te grijpen. De trainer was sinds zijn komst bij de Saints nooit echt uit de gevarenzone.

Volgens Woozencroft waren er ook wedstrijden waarin Southampton kansen liet liggen. “Er waren ook heel goede prestaties, waar, als de Saints hun kansen hadden benut, hij minstens meer tijd had gekregen”, klinkt het bij TalkSport.

Woozencroft ziet rol voor Still bij Celtic

De analist noemt Celtic Glasgow als mogelijke nieuwe werkgever. “Will Still zal een heel goede manager zijn op het niveau van de competitie.” Woozencroft verwijst naar de moeilijke periode die Celtic doormaakt sinds het vertrek van Brendan Rodgers.





De Schotse club zoekt stabiliteit en een nieuwe impuls. Daar werd ook al Nicky Hayen genoemd als mogelijke trainer. Woozencroft vindt dat Still heel goed bij de club past, maar of hij meteen na zijn ontslag al klaar is, is maar de vraag. “Als ik Celtic was, zou ik morgenvroeg bellen.”

De analist benadrukt dat de reputatie van Still in het Verenigd Koninkrijk intact blijft. Ondanks zijn ontslag bij Southampton wordt hij nog steeds gezien als een capabele trainer met potentieel voor een nieuwe uitdaging.