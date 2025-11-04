Jacky Mathijssen vindt uitspraak van Genkspeler totaal ongepast

Na de competitiewedstrijd waarin KRC Genk tegen Westerlo een clean sheet noteerde, uitte analist Jacky Mathijssen zijn ongenoegen over de uitspraken van doelman Hendrik Van Crombrugge. Volgens hem was de reactie van de keeper niet gepast in de huidige context.

Mathijssen over belang van resultaat

Genk wist voor het eerst in 22 competitiewedstrijden opnieuw de nul te houden. Mathijssen benadrukte het belang van deze prestatie. “Eindelijk nog eens een clean sheet in de competitie. Bij Genk zullen ze maar wat blij zijn dat ze van die negatieve reeks verlost zijn”, zegt hij in Het Belang van Limburg.

Volgens hem bevestigt dit een klassieke voetbalwet: wie geen tegendoelpunt slikt, hoeft er maar één te maken om te winnen. De overwinning werd door sommigen omschreven als weinig aantrekkelijk. Mathijssen vindt dat geen probleem.

Hij stelt dat er niets mis is met af en toe een wedstrijd op een minder fraaie manier te winnen. “Het is zelfs iets wat Genk de laatste jaren te weinig heeft gedaan”, klinkt het. Hij verwijst naar andere clubs en competities waar dit soort zeges deel uitmaken van een kampioenenmentaliteit.

Kritiek op uitlatingen Van Crombrugge

Mathijssen had minder begrip voor de reactie van doelman Van Crombrugge na afloop van de wedstrijd. Die noemde de scheidsrechter de beste man op het veld. “Wanneer je als ploeg voor de eerste keer in 22 competitiewedstrijden nog eens de nul kunt houden, dan moet je dat als doelman achteraf niet ‘kapot’ gaan relativeren.”





Volgens hem ondermijnt zo’n uitspraak het werk van de ploeg. Hij vindt dat Van Crombrugge daarmee indirect kritiek uit op zijn medespelers. “Door de scheidsrechter te noemen als beste man op het veld, neem je onrechtstreeks je eigen ploegmaats op de korrel”, zegt hij.

In de huidige situatie acht hij dat niet gepast. Mathijssen verwacht dat de uitspraak intern besproken zal worden. Hij stelt dat zulke opmerkingen altijd gevoelig liggen binnen een spelersgroep. “Met al zijn ervaring had hij beter moeten weten”, besluit hij.