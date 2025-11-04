KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

AA Gent mengt zich nadrukkelijk in het debat over de toekomst van het Belgische competitieformat. Terwijl de Pro League zich voorbereidt op een terugkeer naar 18 ploegen zonder play-offs, wil voorzitter Sam Baro dat plan van tafel vegen.

De club heeft zich zelfs aangesloten bij de drie ploegen die al een juridische klacht indienden tegen het huidige systeem. “De stand van zaken is momenteel dat drie ploegen — Franc Borains, Lokeren en Seraing — al klacht hadden ingediend tegen het quotum van de beloftenploegen in de Challenger Pro League", legt Baro uit in HLN.

“Wij hebben deze ploegen vervoegd.” Gent is het niet eens met de manier waarop dat quotum tot stand kwam, en volgens Baro heeft dat rechtstreeks gevolgen voor het competitieformat zelf.

“Dat quotum is er gekomen in een pakket van beslissingen die heel duidelijk als één en ondeelbaar genomen zijn", verduidelijkt hij. “Wij zijn er dus honderd procent zeker van dat als het quotum sneuvelt, ook het format moet sneuvelen. Dan moeten we de klok terugdraaien naar het moment van de stemming.”

Gent wil play-offs behouden

Wat AA Gent betreft, moet er daarna opnieuw nagedacht worden over een formule die beter werkt voor het Belgische voetbal. “Daarna moeten we met alle ploegen verder werken en nadenken over het beste nieuwe format,” zegt Baro. “Voor ons blijft het vertrekpunt 16 + 6: een reguliere competitie met zestien ploegen en zes in Play-off 1. Van daaruit kunnen we nog bekijken waar we landen.”





Toch is de Gentse voorzitter niet optimistisch over de timing. “Jammer genoeg nemen juridische beslissingen veel tijd in beslag", geeft hij toe. “Ik vrees dus dat we te laat zullen zijn richting volgend seizoen, met alle gevolgen van dien. Daarom roep ik alle ploegen op om hier goed over na te denken: we kunnen als Pro League nog altijd zélf de klok terugdraaien zonder een juridische beslissing af te wachten.”