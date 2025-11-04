Maar één aan de aftrap tegen Napoli: Rode Duivel laat zich klaar en duidelijk uit over De Bruyne en Lukaku

Tijdens een persmoment voorafgaand aan de wedstrijd tussen Napoli en Frankfurt ging Rode Duivel Arthur Theate in op de afwezigheid van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Beide spelers kampen met blessures en zijn niet beschikbaar voor het duel.

Theate over situatie De Bruyne

Theate gaf aan dat hij De Bruyne een bericht had gestuurd na diens blessure. Daarna liet hij hem bewust met rust. “Het is geen gemakkelijke periode voor hem en zijn gezin”, citeert Het Laatste Nieuws onze landgenoot. De verdediger van Frankfurt had graag tegenover De Bruyne gestaan in de wedstrijd.

Volgens Theate behoort De Bruyne tot de absolute wereldtop. Hij noemt hem een van de beste spelers van de wereld. De middenvelder van Napoli is al enige tijd uitgeschakeld door een blessure en zijn terugkeer op het veld laat nog op zich wachten.

Gisteravond liet De Bruyne voor het eerst van zich horen nadat hij de blessure opliep en ondertussen al een ingreep onderging. Hij is begonnen met zijn revalidatie, maar zal wellicht pas volgend kalenderjaar terug in actie komen.

Contact met Lukaku

Ook over Romelu Lukaku gaf Theate een update. Hij vertelde dat hij regelmatig contact heeft met de spits. “Ik hoor Romelu erg vaak. Hij mist het voetbal, maar ik denk dat hij dicht bij zijn terugkeer staat”, zegt hij.

Eerder was al te horen dat Lukaku dicht bij een comeback staat. Sinds vorige week is hij opnieuw in Italië en werkt hij aan zijn terug. Big Rom is al een hele tijd afwezig, maar popelt om opnieuw te spelen.