"Iets wat zelfs grote Europese ploegen niet zomaar doen": Pocognoli maakt indruk bij AS Monaco

Door het noodzakelijke te verzekeren in moeilijke omstandigheden, hebben de Monegasken van Sébastien Pocognoli zich opnieuw in de race om de top 24 in de Champions League gewerkt. Een nipte, maar zeer waardevolle zege.

"Het was zwaar, het was koud, het was regenachtig, het was gespannen, maar het is binnen." Zo begint de verslaggeving van de Franse sportkrant L’Équipe over de overwinning van AS Monaco op Bodo/Glimt, dinsdagavond in de Champions League. "Een vrij kleurloze wedstrijd in helse omstandigheden", schrijft RMC Sport.

In lastige omstandigheden en met negen afwezigen bij de aftrap slaagden de Monegasken erin om de Noorse val te vermijden dankzij "een raket in een scherpe hoek van Folarin Balogun", na "een eerste helft die vooral een lijdensweg was", vervolgen de Franse media.

Belangrijke zege voor Sébastien Pocognoli en AS Monaco

Na zijn eerste nederlaag sinds zijn aantreden, vorig weekend tegen Paris FC, boekte Sébastien Pocognoli dinsdag zijn eerste overwinning in de Champions League met ASM, helemaal in het uiterste noorden van Europa. Dat zorgde voor heel wat opluchting.

"Het is een belangrijke zege voor het vervolg van onze campagne. Ze toont aspecten van mijn groep die ik steeds beter leer kennen. De teamgeest, het samen lijden, samen standhouden en solidair blijven in moeilijke omstandigheden: dit was team building dat perfect geslaagd is", zei hij op de persconferentie, geciteerd door L’Équipe.

"Het is onze derde clean sheet in zes wedstrijden, maar hier komen winnen bij Bodo/Glimt, dat is iets wat zelfs grote Europese ploegen niet zomaar doen. Daar ben ik trots op", vervolgde Pocognoli, daarbij verwijzend naar het gelijkspel dat Tottenham eerder op het veld van Bodo/Glimt liet liggen. AS Monaco heeft “een grote slag geslagen”, besluit L’Équipe, en mengt zich opnieuw volop in de strijd om de top 24 in de Champions League.