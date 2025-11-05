Vincent Kompany toont zijn klasse na 16e (!) opeenvolgende zege: "Hopen dat hij snel herstelt..."

Bayern München won met 1-2 op het veld van PSG, zelfs nadat het een helft met tien man speelde. Vincent Kompany en zijn ploeg zitten zo aan 16 zeges op rij in alle competities.

De Belgische trainer toonde na afloop meteen zijn klasse. "Het belangrijkste is dat we hopen dat Achraf Hakimi snel herstelt", opende Kompany. De verdediger van PSG werd met een vliegende tackle van het veld gemaaid door Luis Diaz, die er een rode kaart voor kreeg.

Vincent Kompany was een tevreden coach

Dan over de wedstrijd. "Het was hard werken en veel emoties vandaag, dat waren de gevoelens na de wedstrijd. Uiteindelijk hebben we het samen gedaan. Natuurlijk hadden we graag in de tweede helft willen blijven spelen zoals in de eerste, maar soms dwingen situaties zoals een rode kaart je tot een andere wedstrijd", ging Kompany verder volgens de clubwebsite.

"Ik wil ook dat we ervan kunnen genieten wanneer we moeten verdedigen. We werken daar veel op tijdens de trainingen. Daarom verraste het me niet dat we dat goed hebben gedaan. De eerste helft was echt heel goed. In de tweede helft moesten we anders spelen", gaat hij verder.





Bayern liet nog geen punten vallen en staat dus ook helemaal bovenaan in de League Phase van de CL met 12 punten. "We weten dat de Champions League nog lang niet beslist is, maar dit waren wel heel belangrijke drie punten voor ons", besluit Kompany.