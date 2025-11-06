"Als we écht moeten kiezen welke match we willen winnen...": Genk-coach Fink moet knopen doorhakken

Foto: © photonews

KRC Genk staat donderdag voor een stevige opdracht op het veld van Braga, dat in de Europa League nog geen punten liet liggen. Coach Thorsten Fink gelooft in zijn team, maar houdt tegelijk al rekening met de topper tegen Gent dit weekend.

De Belgische ploegen deden het deze week al goed in Europa. Union SG pakte geen punten tegen Atlético maar speelde wel een goede wedstrijd en er zat een gelijkspel in. Club Brugge stuntte door met 3-3 gelijk te spelen tegen FC Barcelona.

Donderdagavond is het de beurt aan KRC Genk. De Limburgers zijn naar Portugal afgereisd om het op te nemen tegen Braga, de huidige nummer zeven van de Portugese hoogste voetbalklasse. Het liet nog wel geen enkel punt vallen in de Europa League.

"Braga pakte niet zomaar 9 op 9, het is een topteam. Maar wij zijn ook niet slecht. Ik zie kansen, als we goed georganiseerd spelen en via onze snelle jongens gebruikmaken van de ruimtes in hun rug", zei Genk-coach Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg.

Fink wil genoeg rekening houden met de JPL-match tegen Gent

"Tegelijkertijd moeten we in onze keuzes ook rekening houden met de match van zondag in Gent. Die is misschien nóg belangrijker, mogelijk krijgen we de kans om in de top vier te duiken. Als we écht moeten kiezen welke we willen winnen...", gaat hij verder.

Toch vreemd om zo'n uitspraak te doen vlak voor de belangrijke Europa League-wedstrijd. "Maar dat wil niet zeggen dat we daar hier in Braga al mee bezig zijn. Iedereen wil zich tonen in Europa, we willen doorgaan op ons elan van de voorbije weken. Zes matchen na elkaar niet verloren, drie van de laatste vier matchen geen goal tegen. Dat schept vertrouwen", besluit Fink.

Volg Braga - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

