EIN-DE-LIJK! FC Barcelona keert (héél snel) terug naar gerenoveerd Camp Nou

FC Barcelona telt de dagen ongeduldig af om terug te keren naar Camp Nou. Is er eindelijk een datum geprikt?

Het is intussen al van het voorjaar van 2023 dat FC Barcelona nog eens een thuiswedstrijd in Camp Nou heeft afgewerkt. Sindsdien onderging de voetbaltempel een grondige renovatie.

Volgens de bouwplannen zou Barça eind 2024 kunnen terugkeren naar het mytische stadion. Na enkele vertragingen werd de start van het huidige seizoen dan weer vooropgesteld.

Keert FC Barcelona eindelijk terug naar Camp Nou?

Ondertussen speelt Barcelona de thuiswedstrijden nog steeds in het Estadio Lluis Companys - beter gekend als Montjuïc - en zelfs in het piepkleine Estadi Johan Cruijff. Dat laatste stadionnetje is de thuishaven van de jeugdploegen en vrouwenploeg van Barcelona.

De Spaanse media weten dat er deze keer wél een doorbraak zit aan te komen. Meer zelfs: de kans bestaat dat Barça de laatste thuiswedstrijd op een ander terrein afgelopen weekend heeft gespeeld.

Eerst open training, ook openingswedstrijd is gepland

Joan Laporta mikt op 22 november om de terugkeer naar Camp Nou te vieren. Athletic Club is op dat moment te gast in de Catalaanse hoofdstad. In dezelfde planning wil Barça eind volgende week open training organiseren in Camp Nou.