"Hij kan maar niet fit blijven": Rode Duivel Roméo Lavia opnieuw geblesseerd, coach reageert duidelijk
Foto: © photonews

Roméo Lavia verliet het veld geblesseerd na amper vijf minuten spelen tegen Qarabag, woensdagavond in de Champions League. Zijn trainer, Enzo Maresca, gaf na de wedstrijd een update over zijn toestand tijdens de persconferentie.

Roméo Lavia begon dit seizoen al met pech: door een enkelblessure stond hij lang aan de kant. Een maand geleden kon hij eindelijk opnieuw aansluiten bij de groep van Chelsea.

Stap voor stap bouwde hij zijn minuten op: eerst als invaller, maar de voorbije weken kreeg hij opnieuw een basisplaats. Ook woensdagavond in de Champions League, op het veld van Qarabag.

Maar al na vijf minuten liep het mis. Na een duel greep Lavia naar zijn bovenbeen. Hij ging zitten en vroeg meteen om vervangen te worden. Weer een tegenslag voor de jonge Rode Duivel, die maar niet kan doorzetten op het hoogste niveau.

Maresca baalt van de nieuwe blessure

Ook coach Enzo Maresca klonk aangeslagen op de persconferentie. "Dit is heel erg voor hem. Hij krijgt gewoon geen kans om lange tijd fit te blijven." Het lijkt wel alsof het allemaal gewoon niet mag voor Lavia.

"We weten nog niet precies wat het is. Dat zal in de komende dagen duidelijk worden. Is het opnieuw de hamstring? Nee, ik denk eerder een blessure aan de dij. Hopelijk valt het mee", aldus Maresca, geciteerd door The Mirror.

