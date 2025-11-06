Wat als Tielemans (nog) niét zal starten bij Rode Duivels? Dan is hij bij deze bondscoach wél de aanvoerder

De ene interlandbreak is nog maar pas achter de kiezen, maar de volgende dient zich binnenkort alweer aan. Met of zonder Youri Tielemans? En vooral: wie zal in dat laatste geval de aanvoerdersband dragen?

Op vijftien november en op dinsdag achttien november moeten de Rode Duivels opnieuw aan de bak. In Kazachstan en/of tegen Liechtenstein - het moet toch gewoon in Astana gebeuren - zal de kwalificatie voor het WK van komende zomer een feit zijn.

Al zal Rudi Garcia (nog steeds) moeten puzzelen. Romelu Lukaku ligt al even in de lappenmand, maar ondertussen is ook Kevin De Bruyne voor enkele maanden buiten strijd.

Terugkeer van Youri Tielemans

Een lichtpuntje: Youri Tielemans zal hoogstwaarschijnlijk zijn terugkeer vieren. De aanvoerder kan op die manier zijn band gewoon overnemen van De Bruyne. Of toch niet?

De kans bestaat namelijk dat Garcia Tielemans niet in de basis zal droppen voor de wedstrijd in Kazachstan. Ook Aston Villa heeft liever dat de middenvelder minuten maakt, maar zich niet meteen los in de strijd gooit.

Géén tweede circus

Zal Thibaut Courtois in dat geval de aanvoerdersband dragen? In Wales gebeurde dat alvast bij aanwezigheid van Tielemans en Lukaku én na de wissel van De Bruyne. En Garcia zal ook wel op de hoogte zijn van het akkefietje met Domenico Tedesco…

