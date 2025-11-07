Anderlecht-speler doodeerlijk over topper: "Club presteert fantastisch, maar Anderlecht nog steeds de grootste"

Marco Kana kijkt met realisme én ambitie vooruit naar de topper tussen Anderlecht en Club Brugge, zondag in het Lotto Park. De jonge verdediger weet dat paars-wit de voorbije jaren vaak tekortkwam in deze duels.

Kana kende nog niet veel succes tegen blauw-zwart. “Tegen Brugge zijn het altijd grote wedstrijden die de toon van het seizoen zetten. Ik weet dat onze cijfers niet goed zijn. Ik heb zelf maar één keer van Club gewonnen, en dat was met Kortrijk. Nu wil ik dat ook doen met Anderlecht. Dat zou nog mooier zijn", klinkt het bij de RTBF.

Kana erkent dat Club Brugge momenteel de maatstaf is in het Belgische voetbal. “De rivaliteit met Brugge is recenter dan die met Standard, maar we moeten eerlijk zijn: Club presteert fantastisch in België én in Europa. Toch blijft Anderlecht het grootste club van het land als je kijkt naar de geschiedenis, met 34 titels en 9 bekers. Nu moeten we gewoon weer worden wie we waren.”

De verdediger geeft toe dat Anderlecht door een moeilijke periode gaat. “De laatste jaren hebben we de verwachtingen niet ingelost. We willen een nieuwe geschiedenis schrijven, die van het heden, niet meer van het verleden.”

Druk op Besnik Hasi

Binnen de ploeg werd de voorbije weken ook gesproken over de druk op coach Besnik Hasi. “Iedereen weet wat er gezegd en geschreven wordt, maar we proberen dat van ons af te zetten. Tegen Mechelen hebben we voor de coach én voor onszelf gespeeld. Dat was geen reddingsactie, maar gewoon de reactie van een groep die samen wil vooruitgaan.”





Kana vertelt dat het team zich ook intern heeft uitgesproken. “De week voor Mechelen hebben we als spelersgroep samengezeten, zonder de staf. Iedereen zei wat hij voelde, wat beter kon. Zulke gesprekken zijn nodig als de resultaten minder zijn. Het was eerlijk en verfrissend.”

Met een mix van zelfkritiek en hoop kijkt Kana uit naar zondag. “We zijn jong, we maken fouten, maar we leren elke week bij. Als we die lijn doortrekken, kunnen we echt groeien tot een topploeg. En wat is er beter dan dat te tonen tegen Club Brugge?”