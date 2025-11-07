Commentatoren CL-match Club Brugge tegen Barcelona krijgen wat over zich heen: "We waren te emotioneel"

De woede na het afgekeurde doelpunt van Club Brugge tegen FC Barcelona was groot, niet alleen bij de fans, maar ook bij de commentatoren. Floris Geerts (VTM2) en Tom Boudeweel (Radio 1) lieten zich in het heetst van de strijd stevig gaan.

Een dag later klinken ze rustiger: “Misschien waren we wat té populistisch", zeggen ze bij GvA. Tijdens de uitzending lieten de Belgische stemmen zich duidelijk horen. “Ongelooflijk, dit is toch gewoon een doelpunt”, riep Geerts, gevolgd door een sneer richting ref Anthony Taylor. Ook Boudeweel vond het “onrechtvaardig” en “niet correct”. Analisten Peter Vandenbempt en Gert Verheyen zagen het anders: “Toch een foutje, vrees ik.”

De felle reacties bleven niet onopgemerkt. Op sociale media klonk kritiek dat de commentatoren “te subjectief” waren en “de dertiende man van Club Brugge” leken. Boudeweel geeft toe dat de emoties even de bovenhand namen. “Het was een ongelooflijk moment, maar mijn commentaar was er wat over. Ik leef gewoon hard mee met Belgische teams.”

Emoties horen erbij

Ook Geerts nuanceert intussen zijn woorden. “Ik dacht eerst dat Vermant de bal raakte, wat niet zo was. Ik was misschien te populistisch over de scheidsrechter, maar ik blijf erbij dat er geen fout was. Emotie hoort bij mijn stijl.”

Beide commentatoren benadrukken dat ze altijd iets meer meeleven met Belgische ploegen in Europa. “We kijken door een Belgische bril”, zegt Geerts. “De meeste kijkers willen dat ook.” Boudeweel vult aan: “We proberen objectief te blijven, maar de grens is flinterdun.”

Volgens oud-commentator Frank Raes hoort die spanning bij het vak. “Het is eenvoudiger om neutraal te blijven bij Real Madrid–Manchester United dan bij een Belgische ploeg. De druk van fans en spelers is groter. Je weet dat elk woord wordt gewogen, zeker als de emoties hoog oplopen.”