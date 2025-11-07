Is de spanning nu al weg in de Challenger Pro League? Historische run is goed voorteken

SK Beveren beleeft een droomseizoen in tweede klasse. Met elf overwinningen en slechts één gelijkspel evenaart de club een record dat in de afgelopen zeventig jaar maar twee keer werd gehaald: door KV Mechelen in 2001-2002 en FCV Dender in 2006-2007.

Beide ploegen werden toen kampioen, een goed voorteken dus voor de Waaslanders. Toch blijven ze op de Freethiel opvallend rustig onder die topprestatie. “Die reeks is mooi, maar zegt eigenlijk nog niets”, benadrukt coach Marink Reedijk in GvA. “Het is vooral een compliment voor de spelers en de mensen rond de club. Wij focussen op de volgende match, niet op wat er in mei kan gebeuren.”

De Nederlandse coach wil geen grootspraak horen over promotie of titels. “We kijken niet verder dan de eerstvolgende tegenstander. In voetbal kan het snel keren, dus het heeft geen zin om te ver vooruit te denken. Onze kracht zit net in dat nuchtere blijven.”

Kaart- en bowlingavonden

Wie denkt dat zo’n succesreeks gevierd wordt met extra vrije dagen, heeft het mis. Reedijk houdt zijn groep scherp, al mag het ook eens ontspannend zijn. “We koppelen geen resultaten aan feestjes, maar we zorgen wel voor wat variatie. Soms doen we een kaartavond, een bowlingavond of een PlayStation-namiddag.”

De sfeer in de groep zit volgens de coach uitstekend. “Het plezier is groot, en dat helpt om elke week met energie op het veld te staan. Die samenhang buiten het veld zie je terug in onze manier van spelen.”

Met 34 op 36 is Beveren goed op weg om geschiedenis te schrijven. Maar wie bij Reedijk naar titeldromen polst, krijgt altijd hetzelfde antwoord: “Eén wedstrijd per keer, meer niet.”