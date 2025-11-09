Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Michael Verschueren beleefde zondag zijn eerste match als nieuwe voorzitter van Anderlecht en zag paars-wit meteen winnen tegen Club Brugge. Nu richt hij zijn blik op nieuwe successen voor de club.

Michael Verschueren is de nieuwe voorzitter van Anderlecht en kon zondag al een eerste keer trots zijn. Vanop de tribunes zag hij Anderlecht met 1-0 winnen van Club Brugge in het Lotto Park.

De 55-jarige ondernemer zal zich nu richten op het behalen van nieuwe successen met paars-wit. "Onze grootste uitdaging is opnieuw sportief succes boeken", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. 

"Wij moeten opnieuw aansluiten bij de top van België én Europees voetbal halen. We mogen dat niet missen, want dit jaar was dramatisch", gaat Verschueren verder. Hard, maar de waarheid.

Terugkeer van Romelu Lukaku zal nog wel even duren

Anderlecht heeft alles om weer voor de prijzen te spelen. "We hebben de beste fans, de beste sponsors en Brussel als kweekvijver. Alle parameters staan goed. We moeten nu een stabiel beleid vormen en misschien iets meer op de middellange termijn werken."

Romelu Lukaku liet in het verleden al genoeg verstaan dat hij wil terugkeren naar Anderlecht. Maar volgens Verschueren is dat niet voor snel.

"Romelu is een vriend, ik heb hem gisteren nog gebeld. Maar hij heeft nog anderhalf jaar contract bij Napoli. Een terugkeer naar Anderlecht op korte termijn, in welke functie dan ook, is uitgesloten", besluit de nieuwe voorzitter.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

18:30
LIVE: Gent - Genk, de opstellingen met drie wijzigingen aan elke kant Live

LIVE: Gent - Genk, de opstellingen met drie wijzigingen aan elke kant

18:00
Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

17:45
Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

17:56
Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

16:30
7
Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Reactie

Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie

16:45
🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

18:00
Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

15:23
Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

15:45
5
Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

14:30
1
Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

17:00
Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

14:00
📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

15:00
Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

13:30
3
Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

15:30
Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

13:00
De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

16:00
Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

Het is gedaan: Wouter Vandenhaute verlaat Anderlecht nu definitief

10:30
10
Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

13:15
La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart" Reactie

La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart"

11:45
7
LIVE: Vuurwerk in het Lotto Park? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Anderlecht en Club Brugge

LIVE: Vuurwerk in het Lotto Park? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Anderlecht en Club Brugge

09:43
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Tresoldi

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Tresoldi

11:00
🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

12:30
Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

12:00
LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?

LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?

10:45
'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

'Club Brugge mag weer mikken op miljoenentransfer: AC Milan en Bundesliga-clubs azen op aanvaller'

11:00
LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

LIVE: Zet STVV Play Off 1-kandidatuur extra kracht bij in topper tegen Standard?

10:30
Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht

Ploegmeeting zonder coach: wat er écht werd gezegd bij Anderlecht

08:40
2
Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

11:30
2
Vincent Janssen heeft zeer heldere reactie in huis over supportersprotest bij Antwerp richting bestuur Reactie

Vincent Janssen heeft zeer heldere reactie in huis over supportersprotest bij Antwerp richting bestuur

09:45
2
Beerschot-coach Mo Messoudi slaat alarm over arbitrage: "Thuis worden we vaak benadeeld"

Beerschot-coach Mo Messoudi slaat alarm over arbitrage: "Thuis worden we vaak benadeeld"

10:00
4
Na eerste puntenverlies: Manuel Neuer zegt wat Vincent Kompany niet wou uitspreken

Na eerste puntenverlies: Manuel Neuer zegt wat Vincent Kompany niet wou uitspreken

09:30
🎥 Westerlo-coach Issame Charaï snoeihard voor arbitrage na nieuwe nederlaag: "Ongezien en onbegrijpelijk"

🎥 Westerlo-coach Issame Charaï snoeihard voor arbitrage na nieuwe nederlaag: "Ongezien en onbegrijpelijk"

08:20
3
Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team"

Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team"

09:00
5
Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

23:00
Vader Sven Vermant bestookt zijn zoon nog altijd met feedback: maar lust Romeo dat wel?

Vader Sven Vermant bestookt zijn zoon nog altijd met feedback: maar lust Romeo dat wel?

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Bork Bork over Anderlecht - Club Brugge: 1-0 Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren" Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute André Coenen André Coenen over STVV - Standard: 1-0 J K J K over Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax -URKO -URKO over Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KAA Gent - KRC Genk: 0-0 Andreas2962 Andreas2962 over La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart" Dan the Man Dan the Man over Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken" Dostojewski Dostojewski over RWDM Brussels - K Beerschot VA: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved