Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

Michael Verschueren beleefde zondag zijn eerste match als nieuwe voorzitter van Anderlecht en zag paars-wit meteen winnen tegen Club Brugge. Nu richt hij zijn blik op nieuwe successen voor de club.

Michael Verschueren is de nieuwe voorzitter van Anderlecht en kon zondag al een eerste keer trots zijn. Vanop de tribunes zag hij Anderlecht met 1-0 winnen van Club Brugge in het Lotto Park.

De 55-jarige ondernemer zal zich nu richten op het behalen van nieuwe successen met paars-wit. "Onze grootste uitdaging is opnieuw sportief succes boeken", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Wij moeten opnieuw aansluiten bij de top van België én Europees voetbal halen. We mogen dat niet missen, want dit jaar was dramatisch", gaat Verschueren verder. Hard, maar de waarheid.

Terugkeer van Romelu Lukaku zal nog wel even duren

Anderlecht heeft alles om weer voor de prijzen te spelen. "We hebben de beste fans, de beste sponsors en Brussel als kweekvijver. Alle parameters staan goed. We moeten nu een stabiel beleid vormen en misschien iets meer op de middellange termijn werken."

Romelu Lukaku liet in het verleden al genoeg verstaan dat hij wil terugkeren naar Anderlecht. Maar volgens Verschueren is dat niet voor snel.

"Romelu is een vriend, ik heb hem gisteren nog gebeld. Maar hij heeft nog anderhalf jaar contract bij Napoli. Een terugkeer naar Anderlecht op korte termijn, in welke functie dan ook, is uitgesloten", besluit de nieuwe voorzitter.