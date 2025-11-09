Na eerste puntenverlies: Manuel Neuer zegt wat Vincent Kompany niet wou uitspreken

Na eerste puntenverlies: Manuel Neuer zegt wat Vincent Kompany niet wou uitspreken
Foto: © photonews
Bayern München heeft zijn perfecte reeks niet kunnen verderzetten. Na zestien opeenvolgende overwinningen strandde de ploeg van Vincent Kompany op een 2-2 gelijkspel tegen Union Berlin, ondanks een laat doelpunt van Harry Kane.

Er kwam zaterdag een einde aan de zegereeks van Bayern München. Na heel het seizoen al iedere wedstrijd gewonnen te hebben zit het erop. Der Rekordmeister speelde 2-2 gelijk tegen Union Berlin.

Vincent Kompany zag het al wat aankomen. Gelukkig had ik mijn spelers drie dagen voorbereid op deze wedstrijd. Ik verwachtte dit, dus het verraste me helemaal niet. In de eerste helft zaten we niet in de wedstrijd, dat was gewoon niet goed genoeg van ons", zei de trainer bij de clubmedia.

Bayern kwam achter, maakte gelijk en kwam dan opnieuw op achterstand. Pas in het absolute slot kon Harry Kane een nederlaag voorkomen. Bij het eerste tegendoelpunt ging Manuel Neuer in de fout. Vincent Kompany hield zich op de vlakte en spaarde zijn doelman, maar Manuel Neuer was zelf wél kritisch over zijn fout.

Manuer Neuer geeft zijn fout toe

"Uiteindelijk is dit een heel goed punt voor ons, want wij pakken punten en onze concurrenten niet. Daardoor staan we vandaag zes punten voor", zegt de doelman zelf. "Het is natuurlijk fantastisch dat we opnieuw terugkwamen."

"Bij het eerste doelpunt had ik geen goed zicht en stond ik te ver, maar ik nam gewoon de verkeerde beslissing. Ik vind nog steeds dat iedereen fris was vandaag, het was gewoon moeilijk tegen dit team. Toch hadden we zelfs een derde goal kunnen maken, dat geloof zit altijd in onze hoofden", besluit de Duitser.

