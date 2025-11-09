Vincent Janssen heeft zeer heldere reactie in huis over supportersprotest bij Antwerp richting bestuur

Het supportersprotest bij Antwerp heeft ook de spelers bereikt. Als ze niet op de hoogte waren van het online statement, dan kregen ze vlak voor de aftrap van de match tegen La Louvière wel te zien en te horen dat de supporters niet tevreden waren.

Er was inderdaad al die verklaring van Antwerp Federatie Supportersclubs (FASC) en Collectief 86. Dat werd gevolgd door een supportersactie vlak voor de wedstrijd, met vele eurotekens die omhoog werden gehouden. De kritiek in een notendop: de supporters van Antwerp moeten te veel geld betalen en hebben het gevoel dat hun club geen volksclub meer is.

Vincent Janssen deelt als aanvoerder van de eerste ploeg zijn hoop dat Antwerp aan de wensen van de supporters tegemoet kan komen. "Ik denk dat de kritiek van de supporters meer te maken heeft met de hele club. De supporters mogen daar zeker over zeggen wat ze willen. Hopelijk wordt daarnaar geluisterd. Hopelijk kunnen we daar iets aan doen."

Janssen dankbaar voor steun tegen La Louvière

Janssen vindt dus wel dat het bestuur niet alleen moet luisteren naar de fans, maar dat er indien mogelijk ook best actie volgt. Voorts is hij vooral dankbaar dat ze zich zaterdagavond wel achter de ploeg geschaard hebben. "Uiteindelijk staan ze er wel en steunen ze ons fantastisch. Toen we bij 0-0 enkele moeilijke momenten hadden, stonden ze er wel voor ons. De supporters mogen zeker zeggen wat ze willen zeggen."

Die boodschap wou de Nederlandse aanvaller zeker nog een keer onderstrepen. Waar de grieven van de aanhang precies over gingen, wist hij dan weer niet. Van de inhoud van het online statement was hij niet op de hoogte. "Neen, eerlijk gezegd niet. Vlak voor de wedstrijd sluit ik me af van de buitenwereld en zit ik niet meer op sociale media."





Janssen niet in detail op de hoogte van eisen fans

In zijn wedstrijdvoorbereiding zoekt Janssen de ultieme focus op en dan is er geen plek meer voor andere dingen dan het spelletje. "Ik had gehoord dat er een statement gemaakt was, maar daar had ik in het detail niets van meegekregen." Lees ook wat Janssen te zeggen had over de positie van trainer Stef Wils.