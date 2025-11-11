Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Als voormalig speler van RFC Luik heeft Adriano Bertaccini nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij geen fan is van Standard Luik. In een interview sprak hij zich uit over de rivaliserende club van RSC Anderlecht.

Het is een mentaliteit waar hij niet van houdt: "Ik heb me nooit aangepast aan de sfeer van Standard en de omgeving in Luik. Ik hield niet van de mentaliteit bij Standard", aldus Bertaccini.

Bertaccini kon nooit aarden bij Standard

"Ik weet niet uit te leggen waarom het niet werkte. Het enige seizoen dat ik bij Standard speelde, scoorde ik veertien doelpunten, maar ik kon me niet vestigen in het team", vervolgde hij aan de microfoon van Sudinfo.

"Voor mijn broer verliep het daar veel beter. Hij was zelfs aanvoerder bij de jeugd", verduidelijkte de Belgisch-Italiaanse spits.

Een voorkeur voor RFC Luik

Zijn favoriete club aan de oevers van de Maas blijft RFC Luik: "Daar kreeg ik een klik. Ik wist dat ik in Luik, in de Challenger Pro League, moest laten zien dat ik het niveau had. Dat is de stap die ik wist te zetten."

"En dat ging heel snel. Mijn agent zei dat als ik drie of vier doelpunten zou maken voor december, dat ongelooflijk zou zijn. Ik eindigde het eerste gedeelte van het seizoen als topscorer van de divisie met elf doelpunten." In een half seizoen in Rocourt had hij iedereen overtuigd, wat hem een transfer naar de Belgische eerste klasse bij Sint-Truiden opleverde, voordat hij de grote sprong naar Anderlecht maakte.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard
Adriano Bertaccini

Meer nieuws

🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

21:40
De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde Analyse

De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde

20:40
Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

21:00
1
Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

22:15
Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

22:30
🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

22:00
1
Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

19:40
6
Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

19:20
3
Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer

Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer

21:20
STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"

STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"

20:30
Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes

Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes

18:40
4
Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

19:50
'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

20:00
2
Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

20:20
Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

15:00
1
Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten"

Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten"

16:30
6
Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel Opinie

Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel

18:10
Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller

Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller

18:30
Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren

Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren

19:00
3
Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

14:00
"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

17:40
Knaltransfer in de maak? 'Vinicius Jr vertrekt voor dit hallucinante bedrag bij Real Madrid'

Knaltransfer in de maak? 'Vinicius Jr vertrekt voor dit hallucinante bedrag bij Real Madrid'

18:20
Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!"

Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!"

13:15
3
Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois

Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois

18:00
10
Na zijn knalprestatie: Jérémy Doku reageert op opvallende kritiek

Na zijn knalprestatie: Jérémy Doku reageert op opvallende kritiek

17:20
Winnen jonge Duivels het WK? Aanvoerder Brughmans waarschuwt ploegmaats

Winnen jonge Duivels het WK? Aanvoerder Brughmans waarschuwt ploegmaats

17:00
Na slag in het gezicht van Somers: meerdere speeldagen schorsing voor Owen Maës

Na slag in het gezicht van Somers: meerdere speeldagen schorsing voor Owen Maës

16:50
5
Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?

Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?

16:30
Club Brugge rouwt na triest overlijden

Club Brugge rouwt na triest overlijden

15:30
Haaland verbaast met barslechte reputatie: "Ik heb er geen verklaring voor"

Haaland verbaast met barslechte reputatie: "Ik heb er geen verklaring voor"

16:00
Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar"

Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar"

14:20
16
Bayern München-voorzitter lyrisch: "Kompany kan een tijdperk inluiden zoals Guardiola"

Bayern München-voorzitter lyrisch: "Kompany kan een tijdperk inluiden zoals Guardiola"

12:20
Ronaldo zegt wanneer hij met pensioen gaat: "Dat is het juiste moment"

Ronaldo zegt wanneer hij met pensioen gaat: "Dat is het juiste moment"

14:40
Opvallend: deze Belg moet problemen van Lamine Yamal gaan oplossen

Opvallend: deze Belg moet problemen van Lamine Yamal gaan oplossen

13:30
🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

08:20
1
Messi of Ronaldo: Alderweireld onthult wie de beste is

Messi of Ronaldo: Alderweireld onthult wie de beste is

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over 🎥 Thibaut Courtois wordt na 'blessure' alweer stevig door de mangel gehaald IRush IRush over "Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure Johnnie Walker Johnnie Walker over Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten" Don Doumbia Don Doumbia over Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant Don Doumbia Don Doumbia over Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois Meut Meut over Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden" Sv1978 Sv1978 over Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar" Dorf Dorf over Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen" Geert66 Geert66 over Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig" Geert DL Geert DL over Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved