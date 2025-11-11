Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

Als voormalig speler van RFC Luik heeft Adriano Bertaccini nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij geen fan is van Standard Luik. In een interview sprak hij zich uit over de rivaliserende club van RSC Anderlecht.

Het is een mentaliteit waar hij niet van houdt: "Ik heb me nooit aangepast aan de sfeer van Standard en de omgeving in Luik. Ik hield niet van de mentaliteit bij Standard", aldus Bertaccini.

Bertaccini kon nooit aarden bij Standard

"Ik weet niet uit te leggen waarom het niet werkte. Het enige seizoen dat ik bij Standard speelde, scoorde ik veertien doelpunten, maar ik kon me niet vestigen in het team", vervolgde hij aan de microfoon van Sudinfo.

"Voor mijn broer verliep het daar veel beter. Hij was zelfs aanvoerder bij de jeugd", verduidelijkte de Belgisch-Italiaanse spits.

Een voorkeur voor RFC Luik

Zijn favoriete club aan de oevers van de Maas blijft RFC Luik: "Daar kreeg ik een klik. Ik wist dat ik in Luik, in de Challenger Pro League, moest laten zien dat ik het niveau had. Dat is de stap die ik wist te zetten."





"En dat ging heel snel. Mijn agent zei dat als ik drie of vier doelpunten zou maken voor december, dat ongelooflijk zou zijn. Ik eindigde het eerste gedeelte van het seizoen als topscorer van de divisie met elf doelpunten." In een half seizoen in Rocourt had hij iedereen overtuigd, wat hem een transfer naar de Belgische eerste klasse bij Sint-Truiden opleverde, voordat hij de grote sprong naar Anderlecht maakte.