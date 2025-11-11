Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

De Belgische U17 verzekerde zich van de tweede plaats in de groep na de zege tegen Tunesië en dus mogen ze naar de zestiende finales. Drie toppers sloten ondertussen aan bij de groep om voor een extra dynamiek te gaan zorgen.

De Belgische U17 is door een overwinning tegen Tunesië tweede geworden in zijn groep. En dus mag het zich gaan opmaken voor de volgende ronde(s) op het WK U17 in Qatar.

Dat gaan ze doen met drie extra sterkhouders, want ook Nathan De Cat (Anderlecht), Jorthy Mokio (Ajax) en Mohammed El Adfaoui (KAA Gent) hebben ondertussen het vliegtuig genomen richting het Arabisch schiereiland.

Pijnlijke zaak vooral voor KAA Gent

De extra troepen hebben er alvast zin in om te knallen in Qatar. De voorbije weken was er heel wat te doen over de selecties voor De Cat, Mokio en El Adfaoui. In alle drie de gevallen was het de club die besloot zijn speler niet te snel te lossen voor het WK.

Pijnlijk. En vooral onbegrijpelijk. — Seppe (@Seppe_VA) October 30, 2025

In het geval van Nathan De Cat - sterkhouder bij Anderlecht - is dat niet onlogisch te noemen. Jorthy Mokio van zijn kant verzilverde amper zeventien speelminuten bij AFC Ajax, dus dat was misschien minder belangrijk om hem in Amsterdam te houden.

En Mohammed El Adfaoui? Die speelde tot op heden amper 65 minuten voor De Buffalo's. Bovendien speelde hij sinds het WK niet meer, ook niet tegen Patro Eisden Maasmechelen in de Beker van België. Tegen OH Leuven en KRC Genk zat hij zelfs niet in de selectie. Dat leverde ook reacties op via de sociale media.