Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgische U17 verzekerde zich van de tweede plaats in de groep na de zege tegen Tunesië en dus mogen ze naar de zestiende finales. Drie toppers sloten ondertussen aan bij de groep om voor een extra dynamiek te gaan zorgen.

De Belgische U17 is door een overwinning tegen Tunesië tweede geworden in zijn groep. En dus mag het zich gaan opmaken voor de volgende ronde(s) op het WK U17 in Qatar.

Dat gaan ze doen met drie extra sterkhouders, want ook Nathan De Cat (Anderlecht), Jorthy Mokio (Ajax) en Mohammed El Adfaoui (KAA Gent) hebben ondertussen het vliegtuig genomen richting het Arabisch schiereiland.

Pijnlijke zaak vooral voor KAA Gent

De extra troepen hebben er alvast zin in om te knallen in Qatar. De voorbije weken was er heel wat te doen over de selecties voor De Cat, Mokio en El Adfaoui. In alle drie de gevallen was het de club die besloot zijn speler niet te snel te lossen voor het WK.

In het geval van Nathan De Cat - sterkhouder bij Anderlecht - is dat niet onlogisch te noemen. Jorthy Mokio van zijn kant verzilverde amper zeventien speelminuten bij AFC Ajax, dus dat was misschien minder belangrijk om hem in Amsterdam te houden.

En Mohammed El Adfaoui? Die speelde tot op heden amper 65 minuten voor De Buffalo's. Bovendien speelde hij sinds het WK niet meer, ook niet tegen Patro Eisden Maasmechelen in de Beker van België. Tegen OH Leuven en KRC Genk zat hij zelfs niet in de selectie. Dat leverde ook reacties op via de sociale media.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
KAA Gent
België

Meer nieuws

🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

22:00
1
Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

23:00
Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

19:20
3
Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

22:15
Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

20:20
🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

21:40
Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

21:00
1
Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?

Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?

16:30
Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren

Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren

19:00
3
De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde Analyse

De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde

20:40
Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer

Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer

21:20
STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"

STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"

20:30
Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois

Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois

18:00
10
Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

19:40
6
'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

20:00
2
Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

19:50
Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes

Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes

18:40
4
Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel Opinie

Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel

18:10
"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

17:40
Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller

Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller

18:30
Knaltransfer in de maak? 'Vinicius Jr vertrekt voor dit hallucinante bedrag bij Real Madrid'

Knaltransfer in de maak? 'Vinicius Jr vertrekt voor dit hallucinante bedrag bij Real Madrid'

18:20
Na zijn knalprestatie: Jérémy Doku reageert op opvallende kritiek

Na zijn knalprestatie: Jérémy Doku reageert op opvallende kritiek

17:20
Winnen jonge Duivels het WK? Aanvoerder Brughmans waarschuwt ploegmaats

Winnen jonge Duivels het WK? Aanvoerder Brughmans waarschuwt ploegmaats

17:00
Na slag in het gezicht van Somers: meerdere speeldagen schorsing voor Owen Maës

Na slag in het gezicht van Somers: meerdere speeldagen schorsing voor Owen Maës

16:50
5
Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten"

Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten"

16:30
6
Haaland verbaast met barslechte reputatie: "Ik heb er geen verklaring voor"

Haaland verbaast met barslechte reputatie: "Ik heb er geen verklaring voor"

16:00
Club Brugge rouwt na triest overlijden

Club Brugge rouwt na triest overlijden

15:30
Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

15:00
1
Ronaldo zegt wanneer hij met pensioen gaat: "Dat is het juiste moment"

Ronaldo zegt wanneer hij met pensioen gaat: "Dat is het juiste moment"

14:40
Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar"

Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar"

14:20
16
Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

14:00
Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen Analyse

Courtois opnieuw out: tijd om Senne Lammens klaar te stomen

11:40
4
Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!"

Hein Vanhaezebrouck merkt iets op bij Nathan De Cat: "Ongezien!"

13:15
3
Opvallend: deze Belg moet problemen van Lamine Yamal gaan oplossen

Opvallend: deze Belg moet problemen van Lamine Yamal gaan oplossen

13:30
Slecht nieuws over Lamine Yamal: Spaanse voetbalbond is woedend

Slecht nieuws over Lamine Yamal: Spaanse voetbalbond is woedend

12:40
Messi of Ronaldo: Alderweireld onthult wie de beste is

Messi of Ronaldo: Alderweireld onthult wie de beste is

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over 🎥 Thibaut Courtois wordt na 'blessure' alweer stevig door de mangel gehaald IRush IRush over "Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure Johnnie Walker Johnnie Walker over Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten" Don Doumbia Don Doumbia over Héél slecht nieuws voor Club Brugge en Nicky Hayen: belangrijke speler anderhalve maand aan de kant Don Doumbia Don Doumbia over Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois Meut Meut over Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden" Sv1978 Sv1978 over Belgische topclubs in paniek? Vandenbempt fileert plan van de grote clubs: "Het is ondenkbaar" Dorf Dorf over Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen" Geert66 Geert66 over Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig" Geert DL Geert DL over Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved