🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht

🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de topper tussen Anderlecht en Club Brugge bracht rechtenhouder DAZN unieke beelden naar buiten. Voor het eerst werd de communicatie tussen scheidsrechter Erik Lambrechts en het VAR-centrum in Tubeke integraal gedeeld.

Communicatie tussen Lambrechts en VAR

Het concept, eerder toegepast in de Bundesliga, werd nu ook in België gelanceerd. In de video is te horen hoe het VAR-team de fases analyseert en Lambrechts informeert. De scheidsrechter ontvangt voortdurend updates, maar de meest opvallende momenten spelen zich rechtstreeks op het veld af.

Bij een duel tussen Adriano Bertaccini en Raphael Onyedika in deze wedstrijd trad Lambrechts kordaat op. Hij maakte meteen duidelijk dat herhaald gedrag niet getolereerd zou worden. “Kijk naar mij, allebei. Ik wil deze cinema niet! Nog één keer en jullie krijgen allebei geel. Het moet gedaan zijn”, klinkt het.

Discussie met Hans Vanaken

Een ander fragment toont een confrontatie met Club Brugge-kapitein Hans Vanaken. Na een overtreding van Nathan De Cat reageerde Lambrechts scherp op protest van de middenvelder. “Nee, nee, nee”, klinkt het. “Hans, stop! Geen gebaren! Ga weg!”

Naast deze momenten registreerde de camera ook hoe Lambrechts De Cat waarschuwde na een fout. Verder werd zichtbaar dat doelman Colin Coosemans zich moest haasten bij een uittrap.

De beelden, die je hieronder kan bekijken, geven een zeldzame inkijk in de manier waarop een scheidsrechter de wedstrijd controleert en de communicatie met spelers strak houdt.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Hans Vanaken
Adriano Bertaccini
Raphael Onyedika

Meer nieuws

Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet

23:00
3
Duidelijk signaal uit Nederland over kandidatuur van Philippe Clement als trainer voor Ajax

Duidelijk signaal uit Nederland over kandidatuur van Philippe Clement als trainer voor Ajax

09:30
Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen"

Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen"

08:40
1
Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

Dé referentiematch? "Anderlecht voor eerst in jaren zonder minderwaardigheidscomplex tegen Club Brugge"

21:00
1
Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel

19:20
6
Debuut bij de A-ploeg in Jupiler Pro League: "Het was voor 90% zeker dat ik zou starten"

Debuut bij de A-ploeg in Jupiler Pro League: "Het was voor 90% zeker dat ik zou starten"

09:00
Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

Einde van de deal met DAZN? Deze opties liggen op tafel tijdens algemene vergadering van de Pro League

08:00
1
'Speelt Antwerp deze winter volgende sterkhouder kwijt? Nieuwe gegadigde duikt op'

'Speelt Antwerp deze winter volgende sterkhouder kwijt? Nieuwe gegadigde duikt op'

07:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/11: Heitinga - Clement - Van Bommel

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/11: Heitinga - Clement - Van Bommel

08:20
Wanneer stopt Christian Benteke met voetballen? Spits is heel eerlijk

Wanneer stopt Christian Benteke met voetballen? Spits is heel eerlijk

06:30
Nederlands panel lacht zich een kriek als ze voorstel voor nieuwe trainer van Ajax horen

Nederlands panel lacht zich een kriek als ze voorstel voor nieuwe trainer van Ajax horen

08:20
Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

Slechte keuze van KAA Gent richting nationale ploeg? "Pijnlijk en vooral onbegrijpelijk"

22:30
Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

Filip Joos formeel over extra titelkandidaat in Jupiler Pro League: "Dat blijf ik vinden"

19:40
6
De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde Analyse

De grootste fout die Wouter Vandenhaute bij Anderlecht beging en die uiteindelijk zijn ondergang inluidde

20:40
2
"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen

"Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen

07:40
1
Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes

Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes

18:40
5
🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

🎥 De zéér vreemde fase uit de Clasico die aan iedereen voorbijging: als hier een goal was van gekomen ...

21:40
🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

🎥 Thibaut Courtois wordt na blessure alweer stevig door de mangel gehaald

22:00
1
Speler Lokeren (ex-Beerschot) duikt op in ... afkickkliniek in Thailand: "Hersenen erg beschadigd"

Speler Lokeren (ex-Beerschot) duikt op in ... afkickkliniek in Thailand: "Hersenen erg beschadigd"

06:00
Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

Westerlo zit in de knoop: Jungdal heeft duidelijke boodschap aan de fans

22:15
Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

Grote verandering voor Charles De Ketelaere bij Atalanta

20:20
Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?

Thibaut Courtois duikt plots op in Tubeke: speelt hij dan tóch?

16:30
Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren

Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren

19:00
5
Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer

Tragisch nieuws: 18-jarige voetballer doodgeschoten door jongere broer

21:20
1
STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"

STVV-winger Vanwesemael legt uit waarom hij plots afwezig was: "De pijn was niet te harden"

20:30
Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois

Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois

18:00
10
Club Brugge rouwt na triest overlijden

Club Brugge rouwt na triest overlijden

15:30
'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

20:00
2
Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

Waar blijft die contractverlenging voor belangrijke speler? Anderlecht wil twee vliegen in één klap slaan

15:00
1
Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

Goots ziet element dat Beerschot zal helpen: "Gaat bepalend zijn om Beveren en Kortrijk onder druk te zetten"

19:50
1
Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten"

Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten"

16:30
7
Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel Opinie

Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordelijkheidsgevoel

18:10
1
Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

Guillaume Gillet lyrisch over Anderlecht-pion: "Maakte het leven van Vanaken flink zuur"

14:00
"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

"Dan heeft STVV toch een probleem": Thomas Chatelle ziet serieus gevaar voor de Kanaries

17:40
Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller

Zware domper in de titelstrijd: seizoen is gedaan voor SK Beveren-aanvaller

18:30
Knaltransfer in de maak? 'Vinicius Jr vertrekt voor dit hallucinante bedrag bij Real Madrid'

Knaltransfer in de maak? 'Vinicius Jr vertrekt voor dit hallucinante bedrag bij Real Madrid'

18:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Hoe Club Brugge de Europese top verbaast: "Zelfs Barcelona vroeg ons hoe we dat doen" William Wallace William Wallace over 🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht Philippe Cr Philippe Cr over Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn' Padje van Hie. Padje van Hie. over Duurste tieners ter wereld: Karetsas al 30 miljoen, Anderlecht heeft maar liefst drie goudklompjes André Coenen André Coenen over Is Adriano Bertaccini anti-Standard? Speler Anderlecht schuwt de ferme woorden niet bardolino bardolino over "Het ideale moment om op hem een beroep te doen": Gill Swerts zit met hoge verwachtingen Noobjectivepress Noobjectivepress over Nadat Courtois geblesseerd afhaakt: "Ik zou nu voor hem kiezen" deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Wordt hij de eerste Belgische Ballon d'Or-winnaar? Engelse media schuiven deze Rode Duivel naar voren De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Pijnlijk: Rode Duivels U17 krijgen bijzonder zware 'loting' richting wereldtitel De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Stef Wils mag dankbaar zijn voor cadeautjes, maar vooral voor speler met groot verantwoordeljikheidsgevoel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved