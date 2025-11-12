🎥 "Ga weg!": DAZN lost beelden én geluid van interactie tussen Lambrechts en Vanaken in topper tegen Anderlecht

Na de topper tussen Anderlecht en Club Brugge bracht rechtenhouder DAZN unieke beelden naar buiten. Voor het eerst werd de communicatie tussen scheidsrechter Erik Lambrechts en het VAR-centrum in Tubeke integraal gedeeld.

Communicatie tussen Lambrechts en VAR

Het concept, eerder toegepast in de Bundesliga, werd nu ook in België gelanceerd. In de video is te horen hoe het VAR-team de fases analyseert en Lambrechts informeert. De scheidsrechter ontvangt voortdurend updates, maar de meest opvallende momenten spelen zich rechtstreeks op het veld af.

Bij een duel tussen Adriano Bertaccini en Raphael Onyedika in deze wedstrijd trad Lambrechts kordaat op. Hij maakte meteen duidelijk dat herhaald gedrag niet getolereerd zou worden. “Kijk naar mij, allebei. Ik wil deze cinema niet! Nog één keer en jullie krijgen allebei geel. Het moet gedaan zijn”, klinkt het.

Discussie met Hans Vanaken

Een ander fragment toont een confrontatie met Club Brugge-kapitein Hans Vanaken. Na een overtreding van Nathan De Cat reageerde Lambrechts scherp op protest van de middenvelder. “Nee, nee, nee”, klinkt het. “Hans, stop! Geen gebaren! Ga weg!”

Naast deze momenten registreerde de camera ook hoe Lambrechts De Cat waarschuwde na een fout. Verder werd zichtbaar dat doelman Colin Coosemans zich moest haasten bij een uittrap.





De beelden, die je hieronder kan bekijken, geven een zeldzame inkijk in de manier waarop een scheidsrechter de wedstrijd controleert en de communicatie met spelers strak houdt.